Σοφία Μουτίδου και Αχιλλέας Μπέος σε αδιανόητο καβγά on air

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Αχιλλέα Μπέο, οι οποίοι ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση στον αέρα του Real View το βράδυ της Δευτέρας 15/12.

Ο δήμαρχος Βόλου παρενέβη στην εκπομπή του Open μέσω ζωντανής σύνδεσης στο Skype, με αφορμή τις καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων για την παρουσία ζωντανού αλόγου στη φάτνη της πόλης. Ωστόσο, από τα πρώτα κιόλας λεπτά, η συζήτηση ξέφυγε από το αρχικό θέμα, με την ένταση να «χτυπά κόκκινο» και τον διάλογο να παίρνει χαρακτήρα μετωπικής σύγκρουσης.

Χαμός στον αέρα του Real View με τη Σοφία Μουτίδου και τον Αχιλλέα Μπέο

Κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης, ο Αχιλλέας Μπέος προχώρησε σε αιχμηρές τοποθετήσεις, αναφερόμενος και στην είδηση που αφορά δύο καταγγελίες για ασελγείς πράξεις εις βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή.

«Θα σας λύσω έναν γρίφο ποιος είναι ο τραγουδιστής, γιατί ορισμένοι έχετε μάθει να ζείτε στον κόσμο της ψευτιάς και της υποκρισίας», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Βόλου, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στον τηλεοπτικό «αέρα».

Αναλυτικά ο διάλογος που ακολούθησε

Σοφία Μουτίδου: «Όταν κάνετε εκπομπή να το πείτε εσείς».

Αχιλλέας Μπέος: «Εσείς με καλέσατε. Καληνύχτα σας και συνεχίστε».

Σοφία Μουτίδου: «Όταν παίρνεις βιντεοκλήση τον Μπέο τι περιμένεις το 2025; Θέλετε να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον; Απορώ πως στράφηκαν εναντίον σας για αυτό και δεν στράφηκαν εναντίον σας τόσα χρόνια για τις τόσες ξεφτίλες που εξαπολύετε».

Αχιλλέας Μπέος: «Η πρώτη ξεφτίλα κ. Μουτίδου είστε εσείς. Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό. Ότι δεν θα ‘ρθειτε στο Βόλο να κάνετε παράσταση. Γιατί θα ερχόταν κανένας να σας δει;».

Σοφία Μουτίδου: «Δεν μπορώ να κάνω παράσταση στο Βόλο, ούτε στις Σέρρες. Έχω μία ελαφριά τσίπα. Όσο είσαι εσύ εκεί πέρα, δεν θα πατήσω πόδι. Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω. Πήγαινε να βρίσεις κι άλλους, να μιλάς για γυναίκες, για βιασμούς».