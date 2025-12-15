Η πρώτη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή για τις καταγγελίες για ασέλγεια

Νέο #metoo φαίνεται να «σκάει» στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι πασίγνωστος τραγουδιστής. Ένας άντρας ετοιμάζεται να τον καταγγείλει για ασελγείς πράξεις, η υπόθεση ήδη συζητιέται έντονα στα δημοσιογραφικά γραφεία, ενώ έχει ενημερωθεί και ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Η δικαστική συντάκτρια του STAR, Άννα Σταματιάδου έχει το ρεπορτάζ.

Πρόκειται για «πρώτο όνομα» στο καλλιτεχνικό στερέωμα, για έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή, ιδιαίτερα αγαπητό στον κόσμο. Πολύ λαμπερός και επιτυχημένος εδώ και δεκαετίες, με συμμετοχή και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Ένας άντρας - ο οποίος επίσης ασχολείται με τα καλλιτεχνικά και... πρώην συνεργάτης του δημοφιλούς τραγουδιστή - ετοιμάζεται να τον καταγγείλει για ασελγείς πράξεις. Σκέφτεται να καταθέσει μήνυση μπορεί και μέσα στην εβδομάδα. Ο καταγγέλλων μάλιστα ισχυρίζεται ότι εχει και μάρτυρες, ενώ στον λογαριασμό του στο Instagram έχει φωτογραφίες και βίντεο με τον πασίγνωστο τραγουδιστή.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες πως ακόμη ένα άτομο ετοιμάζεται να καταγγείλει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Μάλιστα - ένα από τα θύματα φέρεται να έχει ζητήσει τεράστιο ποσό ως αποζημίωση προκειμένου να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η πλευρά του γνωστού καλλιτέχνη.

Τι λέει το περιβάλλον του; «Δεν έχει γίνει ακόμη καταγγελία, δεν ξέρουμε το ακριβές περιεχόμενο της». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο τραγουδιστής, αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση/ παρενόχληση, δεν έχει καμιά σχέση με όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες και δίνει τη δική του εκδοχή ως προς τον χρόνο, τα κίνητρα και τις προθέσεις της άλλης πλευράς.