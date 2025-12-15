Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie

Ο Βασίλης παρουσίασε στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα αντικείμενο με έντονη λάμψη από το Χόλιγουντ.

Πρόκειται για μια συλλεκτική κούκλα Barbie, σχεδιασμένη από τον παγκοσμίου φήμης designer Valentino, η οποία είχε παρουσιαστεί σε φιλανθρωπικό gala. Η κούκλα φορούσε πιστή μινιατούρα του εμβληματικού φορέματος που είχε επιλέξει η Τζούλια Ρόμπερτς στην απονομή των Όσκαρ το 2001, όταν τιμήθηκε με το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Έριν Μπρόκοβιτς» (Erin Brockovich), μια εμφάνιση που έμεινε στην ιστορία. Τα έσοδα από το gala είχαν διατεθεί για την καταπολέμηση του HIV.

Η συλλεκτική κούκλα Barbie αξίας 1.000 ευρώ

Την εκτίμηση ανέλαβε ο Θάνος Λούδος, ο οποίος χαρακτήρισε την κούκλα «το ιερό δισκοπότηρο των συλλεκτών» και προσδιόρισε την αξία της στις 1.000 ευρώ. Η τετραψήφια εκτίμηση προκάλεσε έκπληξη στη Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία δεν περίμενε τόσο υψηλό ποσό για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Στο δωμάτιο των αγοραστών, η συλλεκτική κούκλα κέρδισε από νωρίς τις εντυπώσεις, με τις προσφορές να ξεκινούν δυναμικά. Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη, εμφανώς ενθουσιασμένη και δηλώνοντας και η ίδια συλλέκτρια της συγκεκριμένης κατηγορίας, μπήκε αποφασιστικά στη διεκδίκηση, προσφέροντας από την πρώτη στιγμή 400 ευρώ.

Η διαδικασία ξεκίνησε δυναμικά, ωστόσο το τελικό ποσό έφτασε τις 1.200 ευρώ, απέχοντας από τις απαιτήσεις του Βασίλη. Ο τραγουδοποιός, που εκπροσωπούσε φίλη του στη δημοπρασία, είχε θέσει ως στόχο τις 2.000 ευρώ, προκειμένου να κλείσει το deal και να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι.

Cash or Trash: Ο Βασίλης και η Άννα-Μαρία δε βρήκαν τη χρυσή τομή και το deal τελικά ναυάγησε

Παρά το αρχικό momentum και το έντονο ενδιαφέρον, η Άννα-Μαρία Ρογδάκη δεν ήταν διατεθειμένη να ανεβάσει περαιτέρω την προσφορά της. Έτσι, η συμφωνία που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, τελικά δεν ολοκληρώθηκε, με το αντικείμενο να αποχωρεί αζήτητο από το Cash or Trash.

