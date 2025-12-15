Κουτσόπουλος: «Είστε οι δύο του μεγάλου τελικού της Φάρμας» - Sneak Preview

Ανδρέας, Δημήτρης και Λευτέρης είναι οι τρεις παίκτες που έφτασαν στον ημιτελικό της Φάρμας, διεκδικώντας μια θέση στο τελικό.

«Είστε οι δύο του μεγάλου τελικού της Φάρμας. Συγχαρητήρια!», βλέπουμε να λέει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star και από τις αντιδράσεις των παικτών προσπαθούμε να μαντέψουμε ποιος μένει εκτός στο παρά πέντε.

«Είναι η στιγμή που ξέρω ότι πρέπει να σοβαρευτώ λίγο, γιατί ο χειρότερος εχθρός μου είναι ο εαυτός μου», ακούμε τον Λευτέρη να λέει. «Πάω με πολύ καλή ψυχολογία, είμαι φουλ έτοιμος. Δεν πάει να βρέχει σήμερα, να χιονίζει.... Θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω», δήλωσε ο Δημήτρης.

«Νιώθω έτοιμος, είμαι έτοιμος να πάω να παίξω και να προσπαθήσω να τους κερδίσω και τον Λευτέρη και τον Ζήκο. Θα τρελαθούν άμα δουν και κερδίζω και βγαίνωο πρώτος, γιατί είμαι το outsider», είπε από την πλευρά του ο Ανδρέας.

