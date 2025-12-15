Κουτσόπουλος: «Είστε οι δύο του μεγάλου τελικού της Φάρμας» - Sneak Preview

Απόψε, στο επεισόδιο της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου ο ημιτελικός!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 13:52 Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή
15.12.25 , 13:51 Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
15.12.25 , 13:45 Ανδρική υπογονιμότητα: 4 αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε εξωσωματική
15.12.25 , 13:33 Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού στη Σούδα - Άφαντος ο ίδιος
15.12.25 , 13:25 Παρίσι: Ακυρώνεται η συναυλία της Πρωτοχρονιάς, λόγω τρομοκρατικής απειλής
15.12.25 , 13:10 Δανάη Μπάρκα: «Ακούτε την τηλεοπτική μου επιστροφή; Εγώ δεν την ακούω»
15.12.25 , 12:50 Ρούλα Σταματοπούλου: «Προσπαθούσα τρία χρόνια να μείνω έγκυος»
15.12.25 , 12:50 Θανάσης Τσαλταμπάσης: Θα αποκτήσει δεύτερο παιδάκι ο ηθοποιός
15.12.25 , 12:31 Συμβουλές για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων τα Χριστούγεννα
15.12.25 , 12:22 Δάφνη Καραβοκύρη: Απάντησε στο σχόλιο της Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη
15.12.25 , 11:55 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα και συντάξεις Ιανουαρίου
15.12.25 , 11:46 Nova: Πρωταγωνιστεί στις Χρυσές Σφαίρες!
15.12.25 , 11:38 Δασμός 3 ευρώ για κάθε πακέτο από TEMU και SHEIN από τον Ιούλιο του 2026
15.12.25 , 11:36 Γιώργος Παπακώστας: Όσα είπε ο σεφ για τη συνεργασία του με τη Μενεγάκη
15.12.25 , 11:31 Συνεργασία Nova - nrg: Προσφέρουν ενέργεια κι ακόμα πιο προσιτό internet
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Καταγγελία - βόμβα για πασίγνωστο τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες - Τι σχεδιάζει το Μαξίμου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανδρέας, Δημήτρης και Λευτέρης είναι οι τρεις παίκτες που έφτασαν στον ημιτελικό της Φάρμας, διεκδικώντας μια θέση στο τελικό.

Φάρμα: Ζωή vs Ανδρέας - Ποιος κέρδισε και πάει στον ημιτελικό;

«Είστε οι δύο του μεγάλου τελικού της Φάρμας. Συγχαρητήρια!», βλέπουμε να λέει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star και από τις αντιδράσεις των παικτών προσπαθούμε να μαντέψουμε ποιος μένει εκτός στο παρά πέντε. 

Κουτσόπουλος: «Είστε οι δύο του μεγάλου τελικού της Φάρμας» - Sneak Preview

«Είναι η στιγμή που ξέρω ότι πρέπει να σοβαρευτώ λίγο, γιατί ο χειρότερος εχθρός μου είναι ο εαυτός μου», ακούμε τον Λευτέρη να λέει. «Πάω με πολύ καλή ψυχολογία, είμαι φουλ έτοιμος. Δεν πάει να βρέχει σήμερα, να χιονίζει.... Θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω», δήλωσε ο Δημήτρης.

Φάρμα - Βαλεντίνα: «Το έζησα, τα κατάφερα. Πάμε δυνατά σπίτι...»

Κουτσόπουλος: «Είστε οι δύο του μεγάλου τελικού της Φάρμας» - Sneak Preview

«Νιώθω έτοιμος, είμαι έτοιμος να πάω να παίξω και να προσπαθήσω να τους κερδίσω και τον Λευτέρη και τον Ζήκο. Θα τρελαθούν άμα δουν και κερδίζω και βγαίνωο πρώτος, γιατί είμαι το outsider», είπε από την πλευρά του ο Ανδρέας. 

Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κοντράρεται με τον Θανάση στην τοξοβολία

Κουτσόπουλος: «Είστε οι δύο του μεγάλου τελικού της Φάρμας» - Sneak Preview

Κλείνοντας, ακούμε τον να λέει: «Είστε οι δύο του μεγάλου τελικού για τη φετινή Φάρμα, συγχαρητήρια».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
 |
ΦΑΡΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 |
ΦΑΡΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top