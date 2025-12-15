24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ 16/12: Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα μέσα

Τι αποφασίστηκε στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει εξαγγείλει για αύριο Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου η ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Η απεργία γίνεται ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης και παράλληλα οι συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ δηλώνουν την αμέριστη αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών που έχουν στήσει μπλόκα σε όλη τη χώρα. 

Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωσή της, καλεί όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11:00 το πρωί.

24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ 16/12: Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα μέσα

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών. Επιπλέον, βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας:

  • Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς
  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
  • Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων
  • Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό
  • Κατάργηση της διάταξης Βορίδη
  • Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων
  • Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης.

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

«Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Και επισημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

«Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΟΛΜΕ καλεί, τέλος, όλους τους εκπαιδευτικούς «να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Όσον αφορά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με πληροφορίες οι εργαζόμενοι σε τραμ, μετρό και ΗΣΑΠ δε θα συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση.

Σημειώνεται πως, ανεξάρτητα από την απεργία της Τρίτης, σε στάση εργασίας θα προχωρήσουν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκειμένου να γίνει η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Η στάση εργασίας δε θα επηρεάσει καθόλου τα δρομολόγια των λεωφορείων στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής. 

Στις υπόλοιπες γραμμές, οι εργαζόμενοι θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

