Τσαλίκης: Φωτογράφος τον κοψοχόλιασε - Νόμιζε ότι τον σημαδεύει με όπλο!

Μία φωτογράφος τρόμαξε τον Γιώργο Τσαλίκη σε συναυλία στην Κόρινθο- Νόμιζε ότι τον σημάδευε με όπλο/ βίντεο Happy Day

Ένα απρόοπτο συνέβη στον Γιώργο Τσαλίκη, κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης συναυλίας του στην Κόρινθο. Ο τραγουδιστής, μάλιστα, διέκοψε το live του και περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια στους παρευρισκόμενους τι του συνέβη... αντιμετωπίζοντάς το στο τέλος, με χιούμορ!

Αφορμή στάθηκε μία φωτογράφος που φορούσε ρούχα παραλλαγής, της οποίας ο τηλεφακός είχε το χαρακτηριστικό κόκκινο φωτάκι. Ο τραγουδιστής σκέφτηκε πως κάποιος τον σημάδευε με όπλο!

«Παιδιά, ακούστε τι έπαθα τώρα. Είναι μια κυρία πίσω, δείτε δεξιά, φωτογράφος, η οποία φοράει στρατιωτικά. Προσπαθούσα να καταλάβω αν με σημαδεύει με όπλο, αλήθεια! Μου ΄κοψες την ψυχή! Σοβαρά σου μιλάω. Λέω έτσι θα πάω, στο δόξα πατρί! Θα φύγω με φόντο το δέντρο. Θα λένε "τι καλό παιδί, τι κούκλος... έφυγε έτσι άδοξα, στην Κόρινθο. Να ΄σαι καλά αγάπη μου! Από το κυνήγι ήρθες κατευθείαν;», ήταν τα λόγια του τραγουδιστή από το stage.

H φωτογράφος Valerie Gache που τρόμαξε τον Γιώργο Τσαλίκη/ loutrakitv.gr

Το loutrakitv, που δημοσίευσε το χαρακτηριστικό βίντεο στο instagram, αποκάλυψε το πρόσωπο που τρόμαξε...τον Γιώργο Τσαλίκη. Είναι η φωτογράφος Valerie Gache.