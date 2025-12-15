Ρούλα Σταματοπούλου: «Προσπαθούσα τρία χρόνια να μείνω έγκυος»

Τι είπε για τον 3,5 ετών γιο της, τη μητρότητα και ... τις νταντάδες

Ρούλα Σταματοπούλου: Tι είπε για τη μητρότητα, τον 3,5 ετών γιο της και τις ακατάλληλες νταντάδες που τον φρόντιζαν/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τον 3,5 ετών γιο της, Μιχαήλ Άγγελο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να μείνει έγκυος, μίλησε η γνωστή make up artist, Ρούλα Σταματοπούλου

«Η ζωή με ένα παιδί στα 3,5 είναι στα κάγκελα. Είναι και αγοράκι και καλά κάνει και είναι και ζωηρός. Είναι ακούραστος! Ανοίγει τα μάτια του όταν ξυπνάει με γέλιο κακαριστό και κοιμάται έτσι!», είπε για τον γιο της η Ρούλα Σταματοπούλου σε συνέντευξή της στο Happy Day. 

Η Ρούλα Σταματοπούλου βάπτισε τον γιο της στην Τήνο - Το glam look της

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη συγκίνηση που ένιωσε όταν μια μέρα που ήταν στις κούνιες, ο γιος της σταμάτησε το παιχνίδι, την κοίταξε, της χάιδεψε τα μαλλιά και της είπε: «Μαμά, είσαι πολύ όμορφη». 

«Απολαμβάνω τη μητρότητα στο 100%. Δε θα το ζούσα, εάν τον έκανα μικρότερη, δεν υπήρχε περίπτωση. Τον χρόνο να γύρναγα πίσω, πάλι το ίδιο θα έκανα. Κι ας ταλαιπωρήθηκα. Δε μου λείπει τίποτα. Πώς να στο πω; Δε μου λείπει το έξω, τα ‘χω κάνει όλα. Αυτή τη στιγμή, γεμίζω απ’ τον μικρό μου. Τέλος, είμαι εκεί. Εγώ στα 30, ήμουν σαν ήμουν 18. Δεν ήμουν ώριμη, ρε παιδιά, στα 30. Καταστροφή θα ήμουν, αποκάλυψε. 

Ρούλα Σταματοπούλου: «Πήγαμε συνειδητά για εξωσωματική»

Το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί, η make up artist δείχνει να το έχει αποκλείσει. «Δεν σκέφτομαι για άλλο μωρό, ούτε καν. Δε θα έμπαινα καν στη διαδικασία της ταλαιπωρίας. Είμαι ευλογημένη με αυτό που μας έστειλε ο Θεός, μέχρι εκεί. Νιώθω τρομερή ευλογία που το κατάφερα, έτσι;», είπε χαρακτηριστικά. 

Προσπαθούσα τρία χρόνια να μείνω έγκυος. Πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν το έβαλα κάτω, με τίποτα. Σε κάθε αποτυχία, πείσμωνα πιο πολύ και το ήθελα πιο πολύ!

Τέλος, αναφέρθηκε στις ακατάλληλες νταντάδες που πρόσεχαν τον γιο της, όταν χρειάστηκε να επιστρέψει στη δουλειά. Σχετικά με αυτό, είχε εκφράσει την αγανάκτησή της μέσα από τα social media. 

Ρούλα Σταματοπούλου για τις νταντάδες του γιου της/ βίντεο Happy Day

Ρούλα Σταματοπούλου για τις νταντάδες του γιου της/ βίντεο Happy Day

Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της

«Εμείς δεν έχουμε βοήθεια, από κανέναν. Έκανα την ανάρτηση, γιατί πραγματικά είχα αγανακτήσει. Η συγκεκριμένη δουλειά είναι λειτούργημα. Έχεις να κάνεις με αθώες ψυχές. Δε μου αρέσει να λένε το παιδί μου “χαζούλη και σκατούλη”. Ίσως είμαι υπερβολική, ναι καλά κάνω και είμαι υπερβολική. Δε μετάνιωσα για κανέναν λόγο», κατέληξε.

