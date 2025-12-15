Με τη χολιγουντιανή λάμψη της Τζούλια Ρόμπερτς, σήμερα το Cash or Trash!

Σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Βασίλης παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα αντικείμενο με λάμψη από το Χόλιγουντ! Μια μικρή ρέμπλικα της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Τζούλια Ρόμπερτς, κερδίζει τις εντυπώσεις και συγκεντρώνει πολλές κι υψηλές προσφορές στο δωμάτιο των αγοραστών. Είναι, όμως, αρκετά υψηλές, ώστε να αποφασίσει ο πωλητής να αποχωριστεί το αντικείμενό του και να το παραδώσει στα χέρια του αγοραστή ή της αγοράστριας, που το θέλει περισσότερο;

Ένα από τα μεγαλύτερα φωτιστικά που έχουν έρθει προς πώληση στο Cash Or Trash παρουσιάζει ο Ρωμανός στο δωμάτιο εκτίμησης. Το ιδιαίτερο φωτιστικό με το ξεχωριστό χρώμα, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας κι υπογραφή του δημιουργού του, ενθουσιάζει τους αγοραστές, οι οποίοι επιδίδονται σε έναν έντονο ανταγωνισμό για την απόκτησή του!

Η Νταϊάνα έρχεται στο Cash or Trash με μια πλήρη συλλογή του πιο γνωστού Βελγικού ήρωα κόμικς. Μέσα από μια περιπέτεια, όπως κι αυτές του ήρωα Τεν Τεν, η πωλήτρια κατάφερε να συγκεντρώσει μια πλήρη συλλογή, ακολουθώντας τα ίχνη εξέλιξης ενός βιβλίου μέσα στον χρόνο. Άραγε, ποιος από τους αγοραστές θα κάνει τη σωστή προσφορά για να αποκτήσει και να απολαύσει τις συναρπαστικές περιπέτειες του διάσημου ήρωα κόμικ;

