Με τη χολιγουντιανή λάμψη της Τζούλια Ρόμπερτς, σήμερα το Cash or Trash!

Νέα εβδομάδα με νέο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:20 στο Star

Δείτε το trailer για την εβδομάδα 15/12/2025 - 19/12/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Με τη χολιγουντιανή λάμψη της Τζούλια Ρόμπερτς, σήμερα το Cash or Trash!

Ο Βασίλης παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα αντικείμενο με λάμψη από το Χόλιγουντ! Μια μικρή ρέμπλικα της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Τζούλια Ρόμπερτς, κερδίζει τις εντυπώσεις και συγκεντρώνει πολλές κι υψηλές προσφορές στο δωμάτιο των αγοραστών. Είναι, όμως, αρκετά υψηλές, ώστε να αποφασίσει ο πωλητής να αποχωριστεί το αντικείμενό του και να το παραδώσει στα χέρια του αγοραστή ή της αγοράστριας, που το θέλει περισσότερο; 

Cash or Trash: Ποιος αγοραστής θα κρατήσει το τιμόνι αυτής της δημοπρασίας;

Με τη χολιγουντιανή λάμψη της Τζούλια Ρόμπερτς, σήμερα το Cash or Trash!

Ένα από τα μεγαλύτερα φωτιστικά που έχουν έρθει προς πώληση στο Cash Or Trash παρουσιάζει ο Ρωμανός στο δωμάτιο εκτίμησης. Το ιδιαίτερο φωτιστικό με το ξεχωριστό χρώμα, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας κι υπογραφή του δημιουργού του, ενθουσιάζει τους αγοραστές, οι οποίοι επιδίδονται σε έναν έντονο ανταγωνισμό για την απόκτησή του!  

Cash or Trash: Τα κοσμήματα του Νίκου ενθουσίασαν τους αγοραστές

Με τη χολιγουντιανή λάμψη της Τζούλια Ρόμπερτς, σήμερα το Cash or Trash!

Η Νταϊάνα έρχεται στο Cash or Trash με μια πλήρη συλλογή του πιο γνωστού Βελγικού ήρωα κόμικς. Μέσα από μια περιπέτεια, όπως κι αυτές του ήρωα Τεν Τεν, η πωλήτρια κατάφερε να συγκεντρώσει μια πλήρη συλλογή, ακολουθώντας τα ίχνη εξέλιξης ενός βιβλίου μέσα στον χρόνο. Άραγε, ποιος από τους αγοραστές θα κάνει τη σωστή προσφορά για να αποκτήσει και να απολαύσει τις συναρπαστικές περιπέτειες του διάσημου ήρωα κόμικ;  

Cash or Trash: Πουλήθηκαν οι... μυγοσκοτώστρες της Αθηνάς Αφαλίδου;

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash: Η ιδιαίτερη τηλεόραση που έφερε ο γυμναστής Παύλος

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!     

Πόσο πουλήθηκε η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

CASH OR TRASH TRAILER
 |
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
