Αγωνία στο MasterChef: Ποιοι σώζονται και ποιος αποχωρεί απόψε;

Δοκιμασία τελευταίας ευκαιρίας: Ποιοι θα βρεθούν στον τάκo;

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του MasterChef 10, η Μπλε μπριγάδα νίκησε την Κόκκινη με σκορ 7-3, ισοφαρίζοντας το συνολικό σκορ σε 4-4.
  • Η Κόκκινη μπριγάδα θα αποχαιρετήσει ένα μέλος της απόψε στη Δοκιμασία Αποχώρησης.
  • Ασφαλείς είναι οι Φίλιπ Βάκος, Ανδρέας Καλαντράνης, Τάσος Παυλίδης και Χρήστος Μουσιάρης.
  • Θα προηγηθεί Δοκιμασία Τελευταίας Ευκαιρίας με γευσιγνωσία, όπου οι τρεις πρώτοι που θα κάνουν λάθος θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.
  • Καλεσμένος της Δοκιμασίας Αποχώρησης είναι ο chef Χρόνης Δαμαλάς, με διεθνή καριέρα και ειδίκευση στην ιαπωνική κουζίνα.

Στο χθεσινό επεισόδιο του MasterChef 10 (Τετάρτη 18/3) οι δύο μπριγάδες, Κόκκινη και Μπλε,  ήρθαν και πάλι αντιμέτωπες σε συναρπαστικές μαγειρικές μονομαχίες, στο Τεστ Δημιουργικότητας. 

Αγωνία στο MasterChef: Ποιοι σώζονται και ποιος αποχωρεί απόψε;


Νικήτρια αναδείχθηκε η Μπλε μπριγάδα με σκορ 7-3, προστατεύοντας όλα τα μέλη της από τον κίνδυνο της αποχώρησης και ισοφαρίζοντας το συνολικό σκορ μεταξύ των δύο ομάδων σε 4-4. 

Απόψε, Πέμπτη 19 Μαρτίου, η ηττημένη Κόκκινη μπριγάδα θα αποχαιρετήσει ένα μέλος της στη δεύτερη Δοκιμασία Αποχώρησης της εβδομάδας.  Ασφαλείς είναι ο Φίλιπ Βάκος, ο Ανδρέας Καλαντράνης και ο Τάσος Παυλίδης, που κέρδισαν τον πόντο στη μονομαχία τους, ο Χρήστος Μουσιάρης, ο οποίος μετά από επιλογή του αρχηγού παρέμεινε στον εξώστη, καθώς και ο Πάνος Τελάλης, ο οποίος έχει ασυλία ως αρχηγός και δεν κινδυνεύει, παρά το γεγονός ότι ηττήθηκε. 

Αγωνία στο MasterChef: Ποιοι σώζονται και ποιος αποχωρεί απόψε;

Η Φωτεινούλα Ντισνίτσα, η Μενεξιά Μαυροπούλου, ο Νίκος Ρήγας, ο Γιάννης Ανυφαντάκης, ο Γιώργος Κουρμουλάκης και ο Γιώργος Δημητριάδης, είναι οι παίκτες της Κόκκινης μπριγάδας, που καλούνται να υπερασπιστούν τη θέση τους στον διαγωνισμό! 

Κάποιοι, όμως, θα αποφύγουν τη Δοκιμασία Αποχώρησης, αφού θα προηγηθεί Δοκιμασία Τελευταίας Ευκαιρίας, με μια απαιτητική  Δοκιμασία Γευσιγνωσίας. Κάτω από τις καμπάνες οι υποψήφιοι θα βρουν ένα ίδιο πιάτο,  το οποίο θα δοκιμάσουν με κλειστά μάτια! Στόχος τους είναι να αναγνωρίσουν όσα δυνατόν περισσότερα υλικά. Οι τρεις πρώτοι που θα κάνουν λάθος θα είναι και υποψήφιοι προς αποχώρηση.
 
Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, για τη Δοκιμασία Αποχώρησης είναι ο Χρόνης Δαμαλάς, ένας chef με διεθνή πορεία, σπουδές στο κορυφαίο Culinary Institute of America και εμπειρία  σε βραβευμένα εστιατόρια παγκόσμιας κλάσης. Τον χαρακτηρίζει η δημιουργικότητα και η fusion διάθεση στα πιάτα του και η ιδιαίτερη αγάπη του στην ιαπωνική μαγειρική φιλοσοφία. 

Χρόνης Δαμαλάς

Ποιο μέλος της Κόκκινης μπριγάδας δεν θα επιστρέψει απόψε στο σπίτι του MasterChef 10;

