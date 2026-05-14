Τι είπε η Φαίη Σκορδά για τη Σία Κοσιώνη, τη συνεργασία με τον Αντ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Προς το κανάλι του Αμαρουσίου βαδίζει η Σία Κοσιώνη. H παρουσιάστρια που την προηγούμενη Παρασκευή εκφώνησε το τελευταίο της δελτίο στο ΣΚΑΙ, φέρεται να έχει δεχτεί πρόταση από τον ΑΝΤ1 προκειμένου να είναι σχολιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή «Buongiorno», τα στελέχη του καναλιού εξετάζουν και το σενάριο και για την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανέφερε πως το κανάλι σκέφτεται να αξιοποιήσει την δημοσιογράφο και σε εκλογικές βραδιές αναμετρήσεων ενώ μετά τις εκλογές πιστεύει πως δεν είναι απίθανο να τη δούμε και στο τιμόνι της παρουσίασης του δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Η Σία Κοσιώνη αποχώρησε από τον ΣΚΑΙ ύστερα από 20 χρόνια συνεργασίας και την Παρασκευή στο τελευταίο δελτίο του εκφώνησε στο κανάλι του Φαλήρου ήταν πολύ συγκινημένη.

«Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή τόσο δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Τόσα χρόνια με βλέπετε, και μαζί με το δελτίο μας ολοκληρώνεται και το δικό μου ταξίδι στον ΣΚΑΪ. Ήταν τιμή μου να με εμπιστευτείτε. Στάθηκα απέναντί σας με σεβασμό, αληθινό ενδιαφέρον στα δύσκολα και χωρίς καμία απόκλιση από τις αρχές μου. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς τους συνεργάτες μου. Τους ευγνωμονώ. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα» ήταν τα λόγια της πριν κλείσουν τα φώτα.

Και ο ΣΚΑΙ όμως τίμησε τη συνεργασία τους εκδίδοντας δελτίο Τύπου ενώ και ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού μίλησε με άκρως κολακευτικά λόγια για την παρουσιάστρια και δημοσιογράφο.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον».

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».



