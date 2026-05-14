Eμφανώς ταλαιπωρημένη εμφανίστηκε στην έναρξη της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου αποκαλύπτοντας on air πως δεν έχει καταφέρει να κοιμηθεί λόγω των πρώτων δύσκολων ημερών με το μωρό της.

Η παρουσιάστρια μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια στο τηλεοπτικό κοινό, περιγράφοντας την καθημερινότητα μιας νέας μητέρας που προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και κυρίως στους νυχτερινούς κολικούς.

«Άυπνη! Έχουν αρχίσει… οι αϋπνίες. Έχουν αρχίσει τα σερί», είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη της εκπομπής, αποκαλύπτοντας πως οι νύχτες είναι πλέον αρκετά δύσκολες.

Με χιούμορ και αμεσότητα, η Κατερίνα Καινούργιου συνέχισε λέγοντας: «Τώρα αρχίζω και σας καταλαβαίνω που μου λέγατε “οι πρώτες μέρες είναι πιο εύκολες” και όταν αρχίζουν οι κολικοί… και είσαι όλη τη νύχτα από πάνω και λες “τώρα τι κάνω;”».

Δεν δίστασε μάλιστα να περιγράψει και τις πρακτικές λύσεις που δοκιμάζει για να ηρεμήσει το μωρό της, λέγοντας: «Στον απορροφητήρα την πηγαίνω προς το παρόν που μου λέγατε».

Η γνωστή παρουσιάστρια του Alpha έχει μπει εδώ και λίγο καιρό σε ένα εντελώς νέο κεφάλαιο ζωής, καθώς στις 3 Απριλίου έγινε για πρώτη φορά μητέρα, μαζί με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η ίδια δεν κρύβει πως η μητρότητα της έχει αλλάξει συνολικά την κοσμοθεωρία και την καθημερινότητά της, κάτι που είχε εξομολογηθεί και στην πρώτη της επιστροφή στην εκπομπή.

«Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική… νιώθω τόσο πλήρης, τόσο ευλογημένη, τόσο γεμάτη από αγάπη», είχε πει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως πλέον οι προτεραιότητές της έχουν αλλάξει ριζικά.

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως βιώνει μια από τις πιο έντονες αλλά και πιο τρυφερές περιόδους της ζωής της, ισορροπώντας ανάμεσα στη μητρότητα και την τηλεοπτική της παρουσία.