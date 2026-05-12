Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια

Η υποκριτική, η εγγονή και η βαθιά φιλία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Ζαχαροπούλου, 85 ετών, πραγματοποίησε σπάνια εμφάνιση και απαθανατίστηκε χαμογελαστή.
  • Γεννήθηκε το 1941 στη Λευκάδα και σπούδασε στη σχολή Κατσέλη, με σημαντική καριέρα στο θέατρο και τον κινηματογράφο.
  • Μετά από 8 χρόνια απουσίας από το θέατρο για να φροντίσει την εγγονή της, επέστρεψε το 2023 σε μεγάλες παραστάσεις.
  • Είχε στενή φιλία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την οποία γνώρισε σε ραδιοφωνικό στούντιο.
  • Η Ζαχαροπούλου δήλωσε ότι δεν έκανε συμβιβασμούς στη ζωή της, παρά μόνο επαγγελματικούς.

Μία σπάνια εμφάνιση πραγματοποίησε η σπουδαία ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου, την οποία ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε χαμογελαστή σε έξοδό της.

Τζένη Ζαχαροπούλου: Γνωστός δημοσιογράφος ο σύζυγος της κόρης της

Η Τζένη Ζαχαροπούλου σήμερα / Φωτογραφίες: NDP

Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941 στη Λευκάδα, είναι 85 χρόνων και τελείωσε τη σχολή Κατσέλη. Μετά τις σπουδές της έκανε παγκόσμια περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη, ενώ αμέσως μετά το ντεμπούτο της με τον σπουδαίο θεατράνθρωπο, συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, όπου και έγινε πιο γνωστή στο ευρύ κοινό.

Από τις πιο γνωστές ελληνικές ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει είναι οι: «Η Λεωφόρος Του Μίσους» (1968), «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα» (1969), «Ορατότης Μηδέν» (1970), «Ένα Αστείο Κορίτσι» (1970), Σ’ Αγαπώ (1971), «Η Κόρη Του Ήλιου (1971), «Και ξανά προς τη δόξα τραβά» (1980), «Τροχονόμος… Βαρβάρα» (1981), «Θανάσης, ο αισιόδοξος» (1989), «Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα» (1993) κ.ά.

Έπειτα από απουσία 8 χρόνων από το θεατρικό σανίδι, με σκοπό να αφοσιωθεί στη μονάκριβη εγγονή της, το 2023 επέστρεψε στο θέατρο που τόσο λατρεύει και έως και σήμερα πρωταγωνιστεί σε μεγάλες θεατρικές παραστάσεις.

Τζένη Ζαχαροπούλου: Ο λόγος που άφησε την υποκριτική για 8 χρόνια και η φιλία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Παρόλο, που δε σταμάτησε να ασχολείται με το Σπίτι του Ηθοποιού, η ίδια άφησε το θέατρο για 8 χρόνια, απόφαση που πήρε όταν γεννήθηκε η εγγονή της, Φαίδρα, κόρη της κόρης της Κλάρας και του δημοσιογράφου Νάσου Γουμενίδη. Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Εχω μια σειρά, πρώτα είναι η κόρη μου και μετά η εγγονή μου, γιατί, αν δεν είχα την κόρη μου, δε θα είχα την εγγονή μου... Η μικρή έγινε για μένα εξάρτηση. Μεγάλος έρωτας. Ένιωσα ότι μεγάλωνα ξανά την κόρη μου».

Σε παλαιότερή της συνέντευξη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η Τζένη Ζαχαροπούλου είχε περιγράψει την πρώτη συνάντηση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, προτού αναπτυχθεί μεταξύ τους μία βαθιά φιλία, η οποία διήρκησε έως και το θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη γνωρίστηκε σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο: «Περίμενα στο διάδρομο για να μπω στην αίθουσα ηχογράφησης. Ξαφνικά περνούν από μπροστά μου η Αλίκη και ο Δημήτρης και δύο ακόμα. Πρώτη φορά τους έβλεπα και μου φαινόταν απίστευτο. Με πλησίασε η Αλίκη και μου πιάνει τα μαλλιά, ρωτώντας με: “δικά σου είναι τα μαλλιά; Μπράβο κούκλα μου”. Κάπως έτσι έσπασε ο πάγος και μετά αγαπηθήκαμε πολύ».

Τέλος, για το έαν έκανε συμβιβασμούς στη ζωή της, είχε αποκαλύψει ότι: «Συμβιβασμούς δεν έκανα στη ζωή μου. Στο επάγγελμά μου έκανα κάποιους συμβιβασμούς, στο να μη μου αρέσει ένας ρόλος και να τον παίξω, γιατί ζούσα από αυτό το επάγγελμα, όμως δεν μου κόστισε τίποτα στη συνέχεια. Μετά έβρισκα κάτι που με γέμιζε και συμπλήρωνε το ένα το άλλο».

