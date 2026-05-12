Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης μέσα στο ΑΠΘ όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.
Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στην Αγίας Σοφίας
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν φωνές, ενώ οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά έξι φοιτητές.
Κατά τις ίδιες πηγές, το επεισόδιο προκάλεσε μεγάλη ανησυχία μεταξύ φοιτητών, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποφύγουν την ένταση έντρομοι.
Τα ΜΑΤ μπήκαν στο ΑΠΘ, τα μαθήματα έχουν διακοπεί στο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει κλείσει η Εγνατία στο ύψος του campus.
Η Αστυνομία προχώρησε σε έξι προσαγωγές.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.