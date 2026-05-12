Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ

Έξι τραυματίες - Άναψαν καπνογόνα και προκάλεσαν ζημιές

Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
ΑΠΘ: Επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές με ρόπαλα / ΟPEN

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης μέσα στο ΑΠΘ όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

 Bίντεο από τη στιγμή της επίθεσης / thestival.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν φωνές, ενώ οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά έξι φοιτητές.

Κατά τις ίδιες πηγές, το επεισόδιο προκάλεσε μεγάλη ανησυχία μεταξύ φοιτητών, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποφύγουν την ένταση έντρομοι.

Τα ΜΑΤ μπήκαν στο ΑΠΘ, τα μαθήματα έχουν διακοπεί στο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει κλείσει η Εγνατία στο ύψος του campus.

Η Αστυνομία προχώρησε σε έξι προσαγωγές.

 

