Σε ρυθμούς Eurovision κινείται όλη η Ελλάδα, ενόψει της αποψινής εμφάνισης του Akyla στον Α' Ημιτελικό, όπου το τηλεοπτικό κοινό θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά live το Ferto.

Η Αθανασία Βογιάρη, εκ μέρους του star.gr, βρίσκεται από την πρώτη μέρα στην Αυστρία, μεταφέροντας καθημερινά τον παλμό της μεγαλύτερης μουσικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Η δημοσιογράφος ξεναγεί το κοινό στο Press Center, το κεντρικό σημείο συνάντησης των διαπιστευμένων δημοσιογράφων και των αποστολών, όπου πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις Τύπου των καλλιτεχνών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι ρεπόρτερ αλλά και οι eurofans έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τους συμμετέχοντες.

Εκτός από τον χώρο των media, στο Press Center υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για φαγητό και ποτό, καθώς και μια μεγάλη οθόνη, στην οποία προβάλλονται στιγμιότυπα πλάνα από τη διοργανώτρια πόλη, Βιέννη.

Δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό μιλούν στο star.gr για τη σαρωτική πρόβα του Akyla, λίγες ώρες πριν από τον αποψινό ημιτελικό, εκφράζοντας θετικά σχόλια για την ελληνική συμμετοχή και τη σκηνική παρουσία του καλλιτέχνη.

Δείτε παρακάτω μερικα ενδεικτικά σχόλια:

«Εκρηκτικός» «Υπερπαραγωγή»

«Ένα θα σας πω. Ανατρίχιασα»

«Ξεσκονίστε το ΟΑΚΑ. Μόνο αυτό θα σας πω»

«Η λύρα επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ!»

«Είναι ένα ατόφιο τηλεοπτικό προϊόν που θα ενθουσιάσει όλη την Ευρώπη»

«Ήταν σαρωτική αλλά παρέμεινε διασκεδαστική»

«Η λέξη που περιγράφει την πρόβα; Φέρ' το αυτό και μόνο»

«Η εμφάνιση ήταν φωτιά»