Μια δήλωση της Κλαυδίας στην αυστριακή τηλεόραση, ότι από τις φετινές συμμετοχές της Eurovision ξεχωρίζει την Κύπρο, συγκέντρωσε ποικίλα αρνητικά σχόλια.

«Πραγματικά λατρεύω το “Jalla” της Αντιγόνη από την Κύπρο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στον Akyla και το Ferto, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι της αρέσει ιδιαίτερα η συμμετοχή της Δανίας. Η στάση της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεώρησαν άκομψο το γεγονός ότι δε στήριξε δημόσια τον Akyla, ο οποίος εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα.

Το βράδυ της Δευτέρας 11/5, η τραγουδίστρια δημοσίευσε δύο Insta Stories, απαντώντας με έμμεσο τρόπο σε όσους την έκριναν αυστηρά.

Στο πρώτο story, βλέπουμε απόσπασμα από πρόσφατη συνέντευξή της, στην οποία μιλούσε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Akyla.

«Όταν άκουσα τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, έπαθα σοκ και λέω, what; Όταν το άκουσα ολοκληρωμένο, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι του έστειλα και μήνυμα και του είπα συγχαρητήρια, δεν έχω να πω κάτι άλλο, μπράβο σας, αριστούργημα. Είναι γραμμένο, κομμένο και ραμμένο για τον διαγωνισμό. Είναι ένα τραγούδι που σου μένει, σου κολλάει, δε φεύγει ποτέ… Ο Akylas είναι ένα γλυκύτατο παιδί… Πιστεύω ότι θα πάει τέλεια, του εύχομαι να περάσει τέλεια γιατί πραγματικά το αξίζει», έλεγε στη συνέντευξή της.

Σε άλλο story η Klavdia έστειλε δημόσια τις ευχές της για καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή γράφοντας, «Η σκέψη μου είναι με εσάς. Akyla μας, Φωκά μας, και σε όλη την ελληνική συμμετοχή, Φέρτε το. Can’t wait».