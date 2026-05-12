Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla

Οι αναρτήσεις της τραγουδίστριας στο Instagram

Η επική αντίδραση της Κλαυδίας σε ερώτηση του 1% Club που την αφορούσε

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κλαυδία δήλωσε ότι ξεχωρίζει την Κύπρο στη Eurovision, προκαλώντας αρνητικά σχόλια για την έλλειψη στήριξης στον Akyla.
  • Ανέφερε ότι λατρεύει το τραγούδι "Jalla" της Αντιγόνης από την Κύπρο και δεν αναφέρθηκε στον Akyla.
  • Αντέτεινε με Insta Stories ότι εκτιμά τον Akyla και του έστειλε συγχαρητήρια για το τραγούδι του.
  • Περιέγραψε το τραγούδι του Akyla ως αριστούργημα και εξέφρασε την πίστη της στην επιτυχία του.
  • Στο δεύτερο story, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή, δηλώνοντας ότι είναι μαζί τους.

Μια δήλωση της Κλαυδίας στην αυστριακή τηλεόραση, ότι από τις φετινές συμμετοχές της Eurovision ξεχωρίζει την Κύπρο, συγκέντρωσε ποικίλα αρνητικά σχόλια. 

«Πραγματικά λατρεύω το “Jalla” της Αντιγόνη από την Κύπρο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στον Akyla και το Ferto, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι της αρέσει ιδιαίτερα η συμμετοχή της Δανίας. Η στάση της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεώρησαν άκομψο το γεγονός ότι δε στήριξε δημόσια τον Akyla, ο οποίος εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα.

Το βράδυ της Δευτέρας 11/5, η τραγουδίστρια δημοσίευσε δύο Insta Stories, απαντώντας με έμμεσο τρόπο σε όσους την έκριναν αυστηρά.

Στο πρώτο story, βλέπουμε απόσπασμα από πρόσφατη συνέντευξή της, στην οποία μιλούσε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Akyla.

«Όταν άκουσα τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, έπαθα σοκ και λέω, what; Όταν το άκουσα ολοκληρωμένο, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι του έστειλα και μήνυμα και του είπα συγχαρητήρια, δεν έχω να πω κάτι άλλο, μπράβο σας, αριστούργημα. Είναι γραμμένο, κομμένο και ραμμένο για τον διαγωνισμό. Είναι ένα τραγούδι που σου μένει, σου κολλάει, δε φεύγει ποτέ… Ο Akylas είναι ένα γλυκύτατο παιδί… Πιστεύω ότι θα πάει τέλεια, του εύχομαι να περάσει τέλεια γιατί πραγματικά το αξίζει», έλεγε στη συνέντευξή της.

Σε άλλο story η Klavdia έστειλε δημόσια τις ευχές της για καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή γράφοντας, «Η σκέψη  μου είναι με εσάς. Akyla μας, Φωκά μας, και σε όλη την ελληνική συμμετοχή, Φέρτε το. Can’t wait».

