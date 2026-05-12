Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ένα αφιέρωμα στον συνθέτη, που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στον Λυκαβηττό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών που θα ενώσουν τις φωνές τους.  Μία συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη, που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, που αγάπησε τον κόσμο και τον αγάπησε κι εκείνος. 

Τραγούδια αγαπημένα που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους, άλλοτε χορεύοντας πάνω στο φτερό του καρχαρία κι άλλοτε στον ρυθμό της Ρόζας. 

Πάντα γελαστοί και γελασμένοι να ονειρεύονται ταξίδια και μια θάλασσα στη σκάλα. 

Και θα είναι εκεί στον Λυκαβηττό οι δικοί του άνθρωποι που αγάπησαν και εκείνον και τις μουσικές του τιμώντας γι΄ άλλη μια φορά τον Θάνο. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και ο Μίλτος Πασχαλίδης, που μοιράστηκαν πολλές στιγμές, πολλές συναυλίες, πολλά μουσικά χιλιόμετρα με τον Θάνο και μαζί τους η Μαρία Παπαγεωργίου, που συναντήθηκε με τη μουσική του τα τελευταία χρόνια. 

Μαέστρος πάντα ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του Θάνου, το alter ego του όπως τον αποκαλούσε κάθε φορά που ανέβαινε δίπλα του στη σκηνή. Μια μεγάλη παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».

Κι εκείνο το βράδυ στον Λυκαβηττό για μια ακόμα φορά ο Θάνος θα ξεγελάσει τους ουρανούς για να συνδεθεί μαζί με τους ανθρώπους που αγάπησαν πολύ τα τραγούδια του και τον τρόπο του. Γιατί τα τραγούδια του θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύπτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Τις πληγές και τους αγώνες. Τα όνειρα και την υπόσχεση πως θα ΄ρθουν μέρες… και πως το πιο όμορφο απ΄ όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα. 

Όλα αυτά τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβηττού ενώ οι φίλοι του Θάνου από τη Βόρεια Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να χαρούν τα πιο ωραία του τραγούδια την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών (σύντομα οι λεπτομέρειες).  


Δευτέρα 20 Ιουλίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
Ώρα έναρξης: 21.00
Προπώληση εισιτηρίων
Αποκλειστικά από το more.com https://www.more.com/gr-el/tickets/music/ta-tragoudia-tou-thanou-mikroutsikou-sto-theatro-lykabittou/  και το δίκτυο συνεργατών (Public, Nova, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης).
Τηλεφωνικές Κρατήσεις: 2117700000

Τιμές εισιτηρίων:
Early Bird 18€ (οι πρώτες 500 θέσεις) - προπώληση: 20€ / Ταμείο το βράδυ της συναυλίας 22€

Το εισιτήριο δεν εξασφαλίζει θέση καθήμενου - η έγκαιρη προσέλευση συμβάλλει στην εύρεση θέσης καθήμενου.  Οι πόρτες ανοίγουν 19:30

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ενεργειακής τεχνικής εταιρείας RESINVEST, που συμβάλλει ενεργά στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Χορηγοί επικοινωνίας: Alpha tv, Μελωδία 99,2, Εφημερίδα Συντακτών, efsyn, NEWS247, ONEMAN, LADY LIKE, Culture Now, Musicity,  Ogdoo, The Untold, TVXS, MixGrill, Mousikes Ebeeries, Στο Κόκκινο 105,5 | ΣΤΑΣΥ

Πρόσβαση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
- Πρόσβαση στο πάρκινγκ μόνο για ΑμεΑ, ηλικιωμένους και ταξί για επιβίβαση/αποβίβαση.
- Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει δωρεάν shuttle bus από Σαρανταπήχου 19:00–21:30.
- Μετά το τέλος της συναυλίας, shuttle bus για την κάθοδο.

Ομαδικές κρατήσεις στο mail kosmospolitismouamke@gmail.com – τηλ. 6944 303274

Παραγωγή: Cricos 

