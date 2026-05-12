Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, καθώς η ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, η ΑΔΕΔΥ, έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Απεργία 13/5: Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

«Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι "κλείνουν" οι δημόσιες υπηρεσίες», διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ και σημειώνει ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει την κανονική τους λειτουργία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «με αφορμή αναρτήσεις "ειδήσεων" διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και, επομένως, η αυριανή απεργιακή μας δε θα επηρεάσει την κανονική τους λειτουργία».

Βασικά αιτήματα της απεργίας είναι οι αυξήσεις μισθών, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Στην απεργία θα συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί.

Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10:30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Απεργία 13/5: Τι ισχύει για τα σχολεία

Στα σχολεία, είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα, εφόσον κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέξουν να απεργήσουν.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς που δε θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.