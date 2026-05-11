Κοντά στον ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη; Το ρεπορτάζ μετά το διαζύγιο με τον ΣΚΑΙ

«Όλα είναι πιθανά και όλα δεν είναι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.05.26 , 11:41 Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης;
11.05.26 , 11:35 Μπαμπάς Akyla: «Θα εντυπωσιάσει στη Eurovision»
11.05.26 , 11:31 Διατροφή και εμμηνόπαυση: ένας καθοριστικός σύμμαχος υγείας
11.05.26 , 11:23 Κάτω Τιθορέα: Ληστεία μαμούθ σε τράπεζα με λεία 200.000 ευρώ
11.05.26 , 11:05 Έλλη Κοκκίνου: Ξέσπασε σε λυγμούς για τον θάνατο του πατέρα της
11.05.26 , 11:03 Κοντά στον ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη; Το ρεπορτάζ μετά το διαζύγιο με τον ΣΚΑΙ
11.05.26 , 10:56 Κρήτη: Έβγαλε τη σύζυγό του από το αμάξι και την παρέσυρε
11.05.26 , 10:49 Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
11.05.26 , 10:41 Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρό μωρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι
11.05.26 , 10:35 Χανταϊός: Σε καραντίνα στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης του Hondius
11.05.26 , 10:34 Ταινία Online: Δες τη Δραματική Ταινία «I'm Not Here»
11.05.26 , 10:22 Κυψέλη: Στο νοσοκομείο 34χρονος μετά από πυροβολισμό - Ο καβγάς με 31χρονο
11.05.26 , 10:21 Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
11.05.26 , 10:14 PEUGEOT TOTAL ENERGIES: Πήρε την πρώτη Pole Position
11.05.26 , 10:06 Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε: Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω
Πηνελόπη Πλάκα – Τόλης Παπαδημητρίου: Το νέο ειδύλλιο που συζητιέται
Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία λίγο μετά τον τοκετό
ΠΑΟ: «Εκτέλεσαν εντολή που δόθηκε από τα κεντρικά - Από την αρχή της σεζόν»
Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε: Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω
Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρό μωρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι
Ποιοι θα παίρνουν κάθε μήνα voucher για ψώνια από το σούπερ μάρκετ
Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα- Είναι στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Κρήτη: Έβγαλε τη σύζυγό του από το αμάξι και την παρέσυρε
Έρχεται νέο fuel pass - Τα τρία επιδόματα που πληρώνονται τον Ιούνιο
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη αποχώρησε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια, με δηλώσεις που εξέφρασαν συγκίνηση.
  • Φήμες την θέλουν κοντά στον ΑΝΤ1, με προτάσεις αλλά χωρίς επίσημη συμφωνία.
  • Η Χριστίνα Βίδου αναλαμβάνει προσωρινά το δελτίο του ΣΚΑΪ για περίπου δύο εβδομάδες.
  • Η Λένα Φλυτζάνη φέρεται να είναι υποψήφια για μόνιμη θέση στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ.
  • Η αποχώρηση χαρακτηρίζεται ως πολιτισμένο διαζύγιο, με το κανάλι να μην επιθυμεί διαπραγματεύσεις με την Κοσιώνη.

Στην εκπομπή «Breakfast@Star» σχολιάστηκε εκτενώς η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια παρουσίας, με τον Γιώργο Σκρομπόλα να δίνει το δικό του ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και τις τηλεοπτικές εξελίξεις.

Κοντά στον ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη; Το ρεπορτάζ μετά το διαζύγιο με τον ΣΚΑΙ

Ο δημοσιογράφος σχολίασε αρχικά στην κάμερα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star τις δηλώσεις της παρουσιάστριας, λέγοντας: «Μου φάνηκαν οι δηλώσεις καταρχάς ανθρώπινες και έντονα συγκινησιακές για την ίδια. Προφανώς, όταν οδηγείται μια συνεργασία σε λήξη μετά από είκοσι χρόνια υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Στο πλαίσιο αυτό φαντάζομαι ότι έγιναν, άφησε και τις αιχμές η ίδια. Παρόλα αυτά ξαναλέω ότι θεωρώ ότι το έχει διαχειριστεί πάρα πολύ σωστά».

Κοσιώνη: “Είναι μία δύσκολη στιγμή για μένα, τώρα ακούτε και την καρδιά μου

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στα σενάρια για το τηλεοπτικό της μέλλον, πρόσθεσε: «Ακούμε διάφορα τηλεοπτικά ρεπορτάζ να τη θέλουν στην ΕΡΤ, στον ΑΝΤ1, στο MEGA. Η ΕΡΤ δεν ισχύει σίγουρα και νομίζω και κάποια από τα υπόλοιπα επίσης δεν ισχύουν. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι πως η Σία Κοσιώνη είναι πιο κοντά με τον ΑΝΤ1, ότι υπάρχουν από εκεί κάποιες προτάσεις και σκέψεις που έχουν γίνει, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία σε κάτι. Δηλαδή όλα είναι πιθανά και όλα δεν είναι».

Οι αλλαγές στο δελτίο του ΣΚΑΪ

Στο ίδιο ρεπορτάζ έγινε αναφορά και στις αλλαγές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, με τον δημοσιογράφο να σημειώνει: «Η Χριστίνα Βίδου που αναλαμβάνει από σήμερα Δευτέρα είναι μια προσωρινή κατάσταση. Από τις πληροφορίες που έχουμε θα είναι για περίπου δύο εβδομάδες και θα περάσουν μέχρι να τελειώσει η σεζόν σε κάποιες εναλλαγές παρουσιαστών».

Παράλληλα, έγινε λόγος και για την πιθανή επόμενη μέρα του δελτίου, με αναφορά στο όνομα της Λένα Φλυτζάνη: «Οι πληροφορίες λένε ότι προορίζεται να αναλάβει μόνιμα το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, εκτός απροόπτου, αλλά αυτό θα φανεί με το λανσάρισμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν».

ΣΚΑΪ: Επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη

Κοντά στον ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη; Το ρεπορτάζ μετά το διαζύγιο με τον ΣΚΑΙ


Χάρης Λεμπιδάκης: Το κανάλι δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη

«Είναι ένα πολιτισμένο διαζύγιο. Όσο κι αν εμένα με παραξένεψε πάρα πολύ το ότι γίνεται ενάμιση μήνα πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό της. Ο ΣΚΑΪ έχει ένα πολύ μεγάλο προτέρημα και ένα μειονέκτημα. Το προτέρημα είναι ότι όταν θέλει να σε πάρει, θα σε πάρει. Θα διαπραγματευτεί σωστά, θα παζαρέψει σωστά και μέχρι ενός σημείου θα πάρεις και τα λεφτά που θα ζητήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι κάποια πράγματα αφήνονται στο έλεος του Θεού. Δηλαδή μπορεί μια εκπομπή να βγάλει σεζόν με δύο τοις εκατό, να μη γίνουν διορθωτικές κινήσεις ή μπορεί μια εκπομπή να κοπεί κακήν κακώς, που σπανίζει στον ΣΚΑΪ. Άρα αυτό είναι ένα point για το κανάλι υπό την έννοια ότι δεν μπαίνει σε διαδικασία και μάλλον δεν τον αφορούν τα νούμερα τηλεθέασης», είπε με τη σειρά του ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Σε ερώτηση αν η αποχώρηση ήταν αναμενόμενη, σχολίασε: «Αναμενόμενη δεν ήταν από τη δική της πλευρά. Η ίδια ήθελε να μπει σε μια διαδικασία να μιλήσει με το κανάλι, αλλά  το κανάλι δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα άδειασμα, αν μου επιτρέπετε, του καναλιού προς την Σία Κοσιώνη. Απλά στο τέλος επικράτησε ένας πολιτισμός. Το κανάλι τίμησε με μια πολύ ωραία ανακοίνωση την Σία Κοσιώνη που υπηρέτησε 20 χρόνια τον σταθμό και η ίδια ευχαρίστησε τους πάντες».


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΧΑΡΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΡΟΜΠΟΛΑΣ
 |
ANT1
 |
ΣΚΑΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top