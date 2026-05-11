Στην εκπομπή «Breakfast@Star» σχολιάστηκε εκτενώς η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια παρουσίας, με τον Γιώργο Σκρομπόλα να δίνει το δικό του ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και τις τηλεοπτικές εξελίξεις.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε αρχικά στην κάμερα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star τις δηλώσεις της παρουσιάστριας, λέγοντας: «Μου φάνηκαν οι δηλώσεις καταρχάς ανθρώπινες και έντονα συγκινησιακές για την ίδια. Προφανώς, όταν οδηγείται μια συνεργασία σε λήξη μετά από είκοσι χρόνια υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Στο πλαίσιο αυτό φαντάζομαι ότι έγιναν, άφησε και τις αιχμές η ίδια. Παρόλα αυτά ξαναλέω ότι θεωρώ ότι το έχει διαχειριστεί πάρα πολύ σωστά».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στα σενάρια για το τηλεοπτικό της μέλλον, πρόσθεσε: «Ακούμε διάφορα τηλεοπτικά ρεπορτάζ να τη θέλουν στην ΕΡΤ, στον ΑΝΤ1, στο MEGA. Η ΕΡΤ δεν ισχύει σίγουρα και νομίζω και κάποια από τα υπόλοιπα επίσης δεν ισχύουν. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι πως η Σία Κοσιώνη είναι πιο κοντά με τον ΑΝΤ1, ότι υπάρχουν από εκεί κάποιες προτάσεις και σκέψεις που έχουν γίνει, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία σε κάτι. Δηλαδή όλα είναι πιθανά και όλα δεν είναι».

Οι αλλαγές στο δελτίο του ΣΚΑΪ

Στο ίδιο ρεπορτάζ έγινε αναφορά και στις αλλαγές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, με τον δημοσιογράφο να σημειώνει: «Η Χριστίνα Βίδου που αναλαμβάνει από σήμερα Δευτέρα είναι μια προσωρινή κατάσταση. Από τις πληροφορίες που έχουμε θα είναι για περίπου δύο εβδομάδες και θα περάσουν μέχρι να τελειώσει η σεζόν σε κάποιες εναλλαγές παρουσιαστών».

Παράλληλα, έγινε λόγος και για την πιθανή επόμενη μέρα του δελτίου, με αναφορά στο όνομα της Λένα Φλυτζάνη: «Οι πληροφορίες λένε ότι προορίζεται να αναλάβει μόνιμα το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, εκτός απροόπτου, αλλά αυτό θα φανεί με το λανσάρισμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν».



Χάρης Λεμπιδάκης: Το κανάλι δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη

«Είναι ένα πολιτισμένο διαζύγιο. Όσο κι αν εμένα με παραξένεψε πάρα πολύ το ότι γίνεται ενάμιση μήνα πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό της. Ο ΣΚΑΪ έχει ένα πολύ μεγάλο προτέρημα και ένα μειονέκτημα. Το προτέρημα είναι ότι όταν θέλει να σε πάρει, θα σε πάρει. Θα διαπραγματευτεί σωστά, θα παζαρέψει σωστά και μέχρι ενός σημείου θα πάρεις και τα λεφτά που θα ζητήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι κάποια πράγματα αφήνονται στο έλεος του Θεού. Δηλαδή μπορεί μια εκπομπή να βγάλει σεζόν με δύο τοις εκατό, να μη γίνουν διορθωτικές κινήσεις ή μπορεί μια εκπομπή να κοπεί κακήν κακώς, που σπανίζει στον ΣΚΑΪ. Άρα αυτό είναι ένα point για το κανάλι υπό την έννοια ότι δεν μπαίνει σε διαδικασία και μάλλον δεν τον αφορούν τα νούμερα τηλεθέασης», είπε με τη σειρά του ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Σε ερώτηση αν η αποχώρηση ήταν αναμενόμενη, σχολίασε: «Αναμενόμενη δεν ήταν από τη δική της πλευρά. Η ίδια ήθελε να μπει σε μια διαδικασία να μιλήσει με το κανάλι, αλλά το κανάλι δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα άδειασμα, αν μου επιτρέπετε, του καναλιού προς την Σία Κοσιώνη. Απλά στο τέλος επικράτησε ένας πολιτισμός. Το κανάλι τίμησε με μια πολύ ωραία ανακοίνωση την Σία Κοσιώνη που υπηρέτησε 20 χρόνια τον σταθμό και η ίδια ευχαρίστησε τους πάντες».



