Αναρτήθηκαν το πρωί της Δευτέρας από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Δείτε όλα τα πόθεν έσχες ΕΔΩ

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2025 (χρήση 2024) δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο του προέδρου της ΝΔ σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλεια ζωής) τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Στη χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση/διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ

Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023.

Ο πρωθυπουργός εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042,01 ευρώ, εκ των οποίων 36.529,56 από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.504,96 από ακίνητα και 7,49 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Συνολικές καταθέσεις διαθέτει 58.399,04, εκ των οποίων 55.559,78 στην Εθνική Τράπεζα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40,16 τ.μ. στη Σέριφο, με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Παράλληλα, διατηρεί από προηγούμενα έτη 13 ακίνητα στην Κρήτη, 2 στην Αττική και ένα στο Βέλγιο.

Τέλος, δηλώνει ατομική επιχείρηση (100%) και συμμετοχή 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ, ενώ έχει ένα επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ με κυβισμό 1.598.

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Σύμφωνα με τη δήλωση, τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του Σωκράτη Φάμελλου από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται σε 43.804,68 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971,33 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Οι τραπεζικές καταθέσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, όπου δηλώνονται 42.999,74 ευρώ. Σε άλλους λογαριασμούς σε Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Attica Bank καταγράφονται μικρότερα ποσά, από λίγα ευρώ έως περίπου 1.200 ευρώ.

Στο σκέλος της ακίνητης περιουσίας, ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει διαμέρισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, επιφάνειας 179,53 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και σειρά ακινήτων στην Ηλεία, μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στον Πύργο και αγροτικές καλλιέργειες . Παράλληλα, διαθέτει μονοκατοικία και διαμέρισμα στη Φολέγανδρο, ενώ στη δήλωση περιλαμβάνεται και διαμέρισμα 42,91 τ.μ. στη Γερμανία, το οποίο είχε αποκτηθεί το 2015 μέσω στεγαστικού δανείου.

Mέρος της ακίνητης περιουσίας στην Ηλεία προήλθε μέσω κληρονομιάς, ενώ για το ακίνητο στη Θέρμη σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσοστό 12,5% αποκτήθηκε έπειτα από αποδοχή κληρονομιάς της συζύγου του, η οποία απεβίωσε το 2018.

Ως προς τα οχήματα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.560 κυβικών, το οποίο αποκτήθηκε το 2023 έναντι 8.000 ευρώ.

Στη δήλωση εμφανίζεται επίσης ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η οποία ωστόσο – όπως επισημαίνεται – βρίσκεται σε αδράνεια.

Σε ό,τι αφορά στις δανειακές υποχρεώσεις, ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει στεγαστικό δάνειο ύψους 200.000 ευρώ με υπόλοιπο οφειλής 23.411,52 ευρώ, καθώς και δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή με υπόλοιπο 14.375 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται οφειλή πιστωτικής κάρτας ύψους 1.100 ευρώ περίπου, αλλά και δάνειο προς φυσικό πρόσωπο με υπόλοιπο 6.841,24 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024), δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.080,77 ευρώ. Σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο ΚΚΕ, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662,54 ευρώ, κατανεμημένες σε τέσσερις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα: ο ειδικός λογαριασμός βουλευτή έχει μηδενικό υπόλοιπο, ένας λογαριασμός περιέχει 4.737 ευρώ από εισοδήματα του έτους, άλλος ένας 18.718,82 ευρώ (εκ των οποίων 8.240,76 από εισοδήματα του έτους και τα υπόλοιπα 10.478,06 από προηγούμενα έτη) και ένας τέταρτος 206,72 ευρώ.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ διατηρεί δύο εγγραφές ακινήτων, και συγκεκριμένα δύο διαμερισμάτων στη Λαμία (60 τ.μ. και 45 τ.μ., ισόγεια, κατασκευής 1966), τα οποία είχε αποκτήσει μέσω γονικής παροχής το 1990. Στη φετινή δήλωση σημειώνεται αλλαγή στην περιγραφή τους λόγω τακτοποίησης. Δεν δηλώνει οχήματα, επιχειρήσεις ή συμμετοχές σε εταιρείες.

Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Τα εισοδήματα έτους για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέρχονται σε 79.465 ευρώ με τα 42,5 χιλ ευρώ να προσέχονται από επαγγελματική δραστηριότητα.

Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στις τραπεζικές καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25 χιλ ευρώ ενώ η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος .

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέχει ένα ΙΧ 1.600 κ.ε. , συμμετέχει με 50% στην δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ εμφανίζει υπόλοιπο 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Νατσιού

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024), δήλωσε εισόδημα 30.082,48 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, 230 ευρώ από ακίνητα, 2.352 ευρώ που εξαιρούνται φόρου, 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δάνεια, και 2,03 ευρώ από τόκους και μερίσματα.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Νατσιού

Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 19.322,38 ευρώ και έχουν κατανεμηθεί σε οκτώ λογαριασμούς σε τέσσερις τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Optima Bank), με το μεγαλύτερο μέρος σε έναν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα (18.825,73 ευρώ).

Διαθέτει τέσσερα ακίνητα σε Πιερία και Κιλκίς, που τα απέκτησε σε προηγούμενες χρήσεις με γονική παροχή: ένα διαμέρισμα 119 τ.μ. στην Πέτρα Πιερίας (ψιλή κυριότητα 33,33%), δύο οικόπεδα στην Πέτρα (πλήρης κυριότητα 100% και 25% αντίστοιχα) και ένα διαμέρισμα 145 τ.μ. στο Κιλκίς (50%). Διατηρεί επίσης ένα επιβατικό ΙΧ του 2006 και ένα στεγαστικό δάνειο 163.000 ευρώ στη Eurobank (2006, υπόλοιπο 99.213,45 ευρώ, λήξη 2032).

Μέσα στο 2024 ο κ. Νατσιός μεταβίβασε ως γονική παροχή ένα διαμέρισμα 89,85 τ.μ. στο Κιλκίς, διατηρώντας ωστόσο το στεγαστικό δάνειο που το βαρύνει. Παράλληλα, απέκτησε δύο αυτοκίνητα: ένα καινούριο 1.490 κ.εκ. αντί 27.000 ευρώ (12.000 από ίδια κεφάλαια και 15.000 από δάνειο) και ένα μεταχειρισμένο 1.796 κ.εκ. αντί 100 ευρώ. Για την αγορά του πρώτου έλαβε καταναλωτικό δάνειο 14.960 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2024 (υπόλοιπο 14.599,22 ευρώ, λήξη 2027).

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

Στο πόθεν έσχες 2025 (χρήση 2024) ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισοδήματα ύψους 101.017 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τα 265.000 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκότοπου στην Καλλικράτεια Χαλκιδική 7,9 στρεμμάτων εισπράττοντας για το 32% που κατείχε 24.000 ευρώ.

Η σύζυγός του, Όλγα Πετροπούλου, εμφανίζει εισοδήματα περίπου 29.000 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ εκ των οποίων τα 415.000 ευρώ στην Deutsche Bank.

Το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο 119 τ.μ. κι 211 τ.μ αντίστοιχα. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.

Το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Τσίπρας διατηρεί την μοτοσυκλέτα 650 κ.ε. και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ). Τα έσοδα του έτους ανήλθαν σε 72 χιλ ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε περίπου 18 χιλ. ευρώ. Η σύζυγος του Μπέτυ Μπαζιάνα εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155 χιλ ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Σημαντική δραστηριότητα τόσο στο πεδίο των επενδύσεων όσο και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αποτυπώνεται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για τον Στέφανο Κασσελάκη, με τα βασικά χαρακτηριστικά να περιλαμβάνουν εισοδήματα από το εξωτερικό, ρευστοποιήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις.

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» προκύπτουν από δύο βασικές πηγές. Από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα όπου καταγράφονται έσοδα 8.372 ευρώ, και κυρίως από ακίνητα στην αλλοδαπή, τα οποία απέφεραν σε έναν χρόνο 122.430 δολάρια ΗΠΑ.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του 2024, ο κ. Κασσελάκης προχώρησε σε εκτεταμένες ρευστοποιήσεις επενδυτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, πούλησε ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικά παράγωγα, εισπράττοντας συνολικά 3.875.045 δολάρια. Ωστόσο, η αρχική αξία κτήσης των συγκεκριμένων επενδύσεων ανερχόταν σε 3.976.250 δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει απώλειες σε σχέση με το αρχικό επενδυμένο κεφάλαιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εταιρικές του κινήσεις. Ο ίδιος εμφανίζεται να προχωρά τόσο σε εκποίηση όσο και σε επαναγορά της εταιρείας OSIOS LLC, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχείο που καταδεικνύει ενεργή αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών του συμμετοχών. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα μέσω της συμμετοχής του κατά 75% στην εταιρεία Pura Vita. Τέλος, στο σκέλος των υποχρεώσεων, η εικόνα δείχνει σημαντικό δανεισμό, καθώς οι συνολικές οφειλές υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

To πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Εντυπωσιακή αύξηση στα δηλωθέντα οικονομικά μεγέθη καταγράφεται στη δήλωση πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024) για την ευρωβουλευτή και πρόεδρο της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, με τα εισοδήματα και τις καταθέσεις να παρουσιάζουν πολλαπλάσια μεγέθη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το συνολικό εισόδημα ανέρχεται σε 82.496,89 ευρώ, με τη βασική πηγή να προέρχεται από τη δραστηριότητά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, 59.370,69 ευρώ αφορούν μισθούς και αποζημιώσεις από το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ επιπλέον 18.900,89 ευρώ προκύπτουν από μισθωτές υπηρεσίες. Συμπληρωματικά, 4.225,31 ευρώ δηλώνονται ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Σημαντική είναι και η μεταβολή στις τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες διαμορφώνονται σε 86.294,46 ευρώ. Τα ποσά αυτά είναι κατανεμημένα σε τέσσερις λογαριασμούς: δύο στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος (29.259,31 και 56.261,29 ευρώ αντίστοιχα), ένας στην Εθνική Τράπεζα με 773,86 ευρώ και ένας στην Optima Bank με μηδενικό υπόλοιπο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το σύνολο των καταθέσεων προέρχεται από εισοδήματα της ίδιας χρονιάς, σε αντίθεση με την προηγούμενη δήλωση, όπου υπήρχαν μόλις 4.760,15 ευρώ σε έναν λογαριασμό.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης δύο επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια εφάπαξ της Εθνικής Τράπεζας, αποτιμώμενα σε 172,76 ευρώ το καθένα, καθώς και ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης 1.498 κυβικών εκατοστών, με πρώτη κυκλοφορία το 2007 και αγορά το 2018 έναντι 3.995 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2024, η κ. Λατινοπούλου ενίσχυσε όμως και την ακίνητη περιουσία της, αποκτώντας διαμέρισμα 61,80 τετραγωνικών μέτρων στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας κατασκευής 1961 στη Θεσσαλονίκη. Το ακίνητο περιήλθε στην κατοχή της μέσω γονικής παροχής, χωρίς καταβολή τιμήματος. Σημειώνεται ότι στη δήλωση δεν καταγράφονται δανειακές υποχρεώσεις.

Η ανακοίνωση για την ανάρτηση των πόθεν έσχες

«Από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023, ανακοινώνεται ότι σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 11.00 π.μ., αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, του έτους 2025 (χρήση 2024). Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.5026/2023).

Το πλήθος των ανωτέρω για το έτος 2025 (χρήση 2024) είναι 17 αρχικές και 1.837 ετήσιες δηλώσεις.

Ευχαριστούμε όλους τους υπόχρεους που ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στην υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς επίσης και το προσωπικό των υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την πολύτιμη συμβολή τους προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δημοσίευση».