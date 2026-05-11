Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ξάνθη, όπου ένα νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μωρό βρέθηκε νεκρό σε οικισμό της Ξάνθης, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτέλεσμάτα της νεκροψίας - νεκροτομής που θα απαντήσουν στο αν το μωρό γεννήθηκε νεκρό ή πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του.

Η γυναίκα φέρεται να γέννησε το μωρό της και να το εγκατέλειψε στο εγκαταλελειμμένο οίκημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας και ότι οι συγγενείς της τις τελευταίες ώρες την αναζητούσαν, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Αυτήν την ώρα η μητέρα δίνει κατάθεση σχετικά με το τι συνέβη στο νεογέννητο παιδί της και πώς αυτό κατέληξε νεκρό.

Επιτόπου βρίσκονται αστυνομικοί της σήμανσης για να συγκεντρώσουν απότυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ αναζητείται ο πατέρας και άλλα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η μητέρα συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου και αναμένεται να καταθέσει για ό,τι συνέβη.