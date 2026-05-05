Έρχεται νέο fuel pass - Τα 3 επιδόματα που πληρώνονται τον Ιούνιο

Ποιοι πάνε ταμείο - Δικαιούχοι και κριτήρια

Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels
Έρχονται Fuel Pass Και Άλλα Δύο Επιδόματα Τον Ιούνιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρία επιδόματα θα πληρωθούν τον Ιούνιο: fuel pass, Chios Kythira Pass 2026 και επίδομα παιδιού.
  • Το fuel pass επιστρέφει για Ιούνιο - Ιούλιο με επιδότηση έως 60 ευρώ για νησιωτικές περιοχές και 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα.
  • Επίδομα παιδιού 150 ευρώ θα καταβληθεί με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025.
  • Chios Pass 2026 και Kythira Pass 2026 θα προσφέρουν ψηφιακές κάρτες για ενίσχυση του τουρισμού στις περιοχές αυτές.
  • Δικαιούχοι για τα προγράμματα θα είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος.

Τρία επιδόματα πληρώνονται τον Ιούνιο, φέρνοντας μια μικρή ανακούφιση στα νοικοκυριά. Πρόκειται για το fuel pass, τα Chios Kythira Pass 2026, αλλά και το επίδομα παιδιού. 

Η επιδότηση καυσίμων, γνωστή ως fuel pass, φαίνεται να επιστρέφει για τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο, λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Η κυβέρνηση σκέφτεται να επιδοτήσει ξανά τους οδηγούς, όπως τους μήνες Απρίλιο - Μάιο.  

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet ή μέσω ΚΕΠ.  

Tα ποσά της επιδότησης του fuel pass 

H ενίσχυση φτάνει τα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και τα 50 ευρώ με τραπεζική κατάθεση για όσους έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτικές και ειδικές περιοχές, όπως Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, Σποράδες, Θάσο, Σκύρο, Σαμοθράκη και Αμμουλιανή. 

Στην υπόλοιπη Ελλάδα το ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με τραπεζική κατάθεση. 

Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα η ενίσχυση ανέρχεται σε 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με τραπεζική κατάθεση στις ίδιες ειδικές περιοχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα διαμορφώνεται σε 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με τραπεζική πίστωση. 

Fuel Pass - Τα ποσά

Tα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για το fuel pass είναι: 

  • 25.000 ευρώ για άγαμο 
  • 35.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο 
  • 39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου 

Επίδομα παιδιού 150 ευρώ 

Τον Ιούνιο αναμένεται να πληρωθεί και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα ως έκτακτο μέτρο. 

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025.   

Το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά με τον αριθμό των παιδιών και εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα.

Επίδομα παιδιού - ποσά 

Chios Pass 2026 και Kythira Pass 2026 

Tην ίδια ώρα «τρέχουν» τα προγράμματα Chios Pass 2026 και Kythira Pass 2026, που στοχεύουν στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων.  

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποβληθούν μέσω του gov.gr από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026.  

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026».  

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη. 

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα, πρόσωπα σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024. 

Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 ή 2026-2027, όσοι έχουν επιλεγεί για συναφή παροχή από άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοι τους κύρια κατοικία στη Χίο, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2024. 

