Στο Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη μίλησε η Αλεξάνδρα Τσόλκα ενώ, ανάμεσα σε άλλα, η δημοσιογράφος κλήθηκε να απαντήσει και για το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Δεν έχω κάνει ακόμα συζητήσεις για τη νέα σεζόν. Εγώ είμαι απλή πανελατζού, τα στελέχη ξέρουν τι και πως», είπε με το γνωστό της χιούμορ για τη συμμετοχή της στην εκπομπή του OPEN όπου συμμετέχει.

Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ανέφερε στη συνέχεια: «Είναι εξαιρετικό το κλίμα και οι ισορροπίες στην εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, είμαι και σε μια ηλικία και πορεία που μπορώ… να περνάω και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά»

«Ακούγεται έντονα ότι η κυρία Μαλέσκου και ο κύριος Κωνσταντάρας του χρόνου θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Αν έπρεπε να διαλέξετε να πάτε με κάποιον, με ποιον θα θέλατε;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος, με εκείνη να απαντάει: «Με όποιον θα μου έκανε καλύτερη οικονομική πρόταση; Έτσι απλά. Είναι όλα δούναι και λαβείν».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της στο Στούντιο 4 και το μοντέλο της «ήρεμης τηλεόρασης». Μάλιστα, εξήρε την προσπάθεια των παρουσιαστών να δώσουν χρόνο στον καλεσμένο, σε αντίθεση με μια γενικότερη τάση που επικρατεί στην αγορά. Καταγγέλλει μάλιστα ότι πολλές σύγχρονες συνεντεύξεις μοιάζουν σαν να έχουν δημιουργηθεί από το Chat GPT, στερούμενες αυθεντικότητας και βάθους. Για την ίδια, η συνέντευξη παραμένει μια «υψηλή τέχνη» που απαιτεί ψυχική σύνδεση και όχι μια απλή λίστα ερωτήσεων.

Σχολιάζοντας την ηθική του χώρου, σημειώνει ότι τα πράγματα έχουν γίνει πιο σκληρά από ποτέ. Ενώ παλαιότερα τηρούνταν κάποια προσχήματα ευγένειας μεταξύ των ανταγωνιστών, σήμερα κυριαρχεί η τάση «να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα». Η δημόσια κριτική για τα νούμερα τηλεθέασης των άλλων και η έλλειψη συναδελφικότητας είναι, κατά τη γνώμη της, οι «παιδικές ασθένειες» της τηλεόρασης που αρνούνται να θεραπευτούν.

Για το πολυσυζητημένο τηλεοπτικό πρόσωπο των τελευταίων ημερών τη Σία Κοσιώνη, η άποψή της είναι ξεκάθαρη: «Νομίζω ότι επειδή έβαλε τη σφραγίδα της και είναι εμβληματική στο κανάλι του Φαλήρου, το πλήγμα τους θα είναι μεγάλο αν συμβεί κάτι τέτοιο. Για την ίδια δε νομίζω. Οι δημοσιογράφοι γενικά συνεχίζουν την πορεία τους και κάνουν τη δουλειά τους παντού».

