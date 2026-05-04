Έγινε ιδιαιτέρως γνωστή την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας. Ο ρόλος αλλά κι ο «έρωτας» της Αντιγόνης Μακρή με τη συμπρωταγωνίστριά της, Ηρώ Πεκτέση, την έχει κάνει φέτος ένα από τα πιο viral πρόσωπα στη μυθοπλασία.

Μιλώντας στο περιοδικό Secret και τη Σάσα Σταμάτη, η ηθοποιός είπε για τον ρόλο της «Ελένης» και το... φιλί με τη «Άννα» πως: «Ήμουν ενθουσιασμένη για το πρώτο φιλί». Στη συνέχεια εξήγησε πως από την πρώτη στιγμή γνώριζε την εξέλιξη του ρόλου της. «Από τη στιγμή που δέχτηκα την πρόταση, τίποτα δεν αποτέλεσε εμπόδιο» σημείωσε, προσθέτοντας ότι όταν διάβασε τη συγκεκριμένη σκηνή, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με την Ηρώ Πεκτέση.

Η ίδια υπογράμμισε πως η εμπιστοσύνη προς τους σκηνοθέτες κι η άψογη συνεργασία με τη συνάδελφό της συνέβαλαν καθοριστικά στο να αποδοθεί η σχέση των χαρακτήρων με αλήθεια κι ευαισθησία.

Η Αντιγόνη Μακρή, που παλιότερα συμμετείχε στο Shopping Star, πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κώστας Καραφώτης με παρέα συναδέλφων. Μάλιστα, σηκώθηκε να χορέψει ένα αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια τσιφτετέλι, δείχνοντας μια εντελώς διαφορετική, εξωστρεφή πλευρά του χαρακτήρα της.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο συνάδελφός της, Νίκος Γκέλια, με τον οποίο είχαν εξαιρετική χημεία, ενώ το μουσικό σύνθημα έδινε ο Κώστας Καραφώτης από το μικρόφωνο.