Ο Σάκης Καραθανάσης στη μουσική σκηνή «Ράδιο» στις 20 Μαΐου

«Σαν έρωτας», σε μία παράσταση μαζί με την ηθοποιό Έμιλυ Μήλιου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 15:23 Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
04.05.26 , 14:58 Καθαρισμός οικοπέδων: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν
04.05.26 , 14:56 MasterChef: «Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» - Η αυστηρή κριτική του Κοντιζά
04.05.26 , 14:31 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
04.05.26 , 14:23 Αμπελόκηποι: Απειλούσε να πετάξει στα σκουπίδια την ηλικιωμένη
04.05.26 , 14:18 Χίος: Η μυστηριώδης συμπεριφορά που έβαλε υποψίες στα παιδιά της 84χρονης
04.05.26 , 14:04 Ο Σάκης Καραθανάσης στη μουσική σκηνή «Ράδιο» στις 20 Μαΐου
04.05.26 , 13:38 Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
04.05.26 , 13:37 Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα διαδικασία απόδοσης μισθίου
04.05.26 , 13:35 Kumho Tire: Σταθερά δίπλα στον Συλλόγο ΑμεΑ «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης
04.05.26 , 13:26 «Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
04.05.26 , 13:12 Ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ: Έγκυος η πριγκίπισσα Ευγενία!
04.05.26 , 13:08 Κυκλοφόρησε η νέα δίγλωσση ποιητική συλλογή του Παναγιώτη Τζαννετάτου
04.05.26 , 13:04 Ελβετία: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του - «Αφαίρεσε τη μήτρα της»
04.05.26 , 12:57 Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Σάκης Καραθανάσης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, στη μουσική σκηνή «Ράδιο» στο Γκάζι, ο Σάκης Καραθανάσης εμφανίζεται «Σαν έρωτας», σε μια παράσταση που μας ταξιδεύει ανάμεσα στη μουσική και τη θεατρική αφήγηση. 

Με κείμενα του Μάνου Θηραίου, τη συμμετοχή της ηθοποιού Έμιλυς Μήλιου και σε σκηνοθεσία του ίδιου του ερμηνευτή, η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στη συναυλία και στο θέατρο, σε μια συνάντηση που «Σαν Έρωτας» φυλλομετρά στίχους, λέξεις, βλέμμα και συναίσθημα για να εξελιχθεί σε τοπίο απογυμνωμένο από τον χρόνο και τον τόπο, εκεί όπου ένας άντρας συναντά μια γυναίκα, έως ότου ανακαλύψουν στην ουσία τους ο ένας τον άλλον.

karathanasis

Αφορμή για τη δημιουργία της παράστασης αποτελεί το νέο τραγούδι του Σάκη Καραθανάση, «Μάγισσες», σε μουσική και στίχους του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη και του ίδιου. Ένα τραγούδι που μιλά για τους έρωτες της ζωής μας -αυτούς που πέρασαν, αυτούς που παραμένουν μέσα μας, αυτούς που εξακολουθούμε να θυμόμαστε όχι μόνο στη σκέψη, αλλά και στο σώμα. Μέσα από αυτή τη θεματική γεννήθηκε και η ιδέα του «Σαν Έρωτας», ως μια σκηνική αφήγηση για όσα μένουν, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει.

Το πρόγραμμα αποτελείται εξ ολοκλήρου από τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί από γυναίκες, αναδεικνύοντας τη δύναμη της γυναικείας φωνής -όχι μόνο ως καλλιτεχνική παρουσία, αλλά και ως βαθιά επιδραστική δύναμη στη ζωή, στη μνήμη και στη συναισθηματική διαδρομή όλων μας.

karathanasis

Επί σκηνής, ο Σάκης Καραθανάσης με την Έμιλυ Μήλιου συνομιλούν, συγκρούονται και συνυπάρχουν μέσα από μια σειρά διαλόγων που διακόπτουν και επαναπροσδιορίζουν τη μουσική ροή. Το «Σαν Έρωτας» είναι μια απόπειρα να ειπωθούν ιστορίες που δεν χωρούν μόνο σε τραγούδια ή μόνο σε λέξεις -αλλά κάπου ενδιάμεσα.

Συντελεστές:
Κείμενο: Μάνος Θηραίος
Σκηνοθεσία - ερμηνεία: Σάκης Καραθανάσης
Επί σκηνής: Έμιλυ Μήλιου
Μουσική επιμέλεια: Σάκης Καραθανάσης - Αλέξανδρος Καραμαλίκης

Μουσικοί:
Οδυσσέας Αποστολόπουλος - πλήκτρα
Ιάσονας Θεόδωρος Μαυρογεώργος - κιθάρες
Παναγιώτης Βραχιολίδης - ντραμς
Αποστόλης Παρασκευαΐδης - μπάσο
Σπύρος Κολαΐτης - (σαξόφωνο, κρουστά)

Τετάρτη 20 Μαΐου
Μουσική σκηνή «Ράδιο», Δεκελέων 24, Γκάζι, (μετρό Κεραμεικός)
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6955 840 014
Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος:  12 €
Προπώληση ComeTogether.live: 10 €
https://cometogether.live/el/event/5442/o-sakhs-karathanashs-sth-mousikh-skhnh-radio
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΣΑΚΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
 |
ΕΜΙΛΥ ΜΗΛΙΟΥ
 |
ΜΑΝΟΣ ΘΗΡΑΙΟΣ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΡΑΔΙΟ
 |
ΓΚΑΖΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top