Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα διαδικασία απόδοσης μισθίου

Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Μαΐου 2026 η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου, όπως προβλέπεται από τον Ν. 5221/2025, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εφαρμογής της και στις περιπτώσεις λήξης μισθώσεων, είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Η ρύθμιση αυτή, που αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς διεκδίκησης της ΠΟΜΙΔΑ, επιχειρεί να ισορροπήσει τα δικαιώματα ιδιοκτητών και ενοικιαστών, εισάγοντας ένα πλαίσιο ταχύτερης αλλά και κοινωνικά πιο δίκαιης επίλυσης των σχετικών διαφορών.

