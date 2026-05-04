Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη

«Υπάρχει μια βελτίωση, αλλά η Τίνα μας επιθυμεί διακριτικότητα»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη ζητά διακριτικότητα σχετικά με την υγεία του.
  • Ο Υφυπουργός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από εγκεφαλικό ανεύρισμα και εμφανίζει σημάδια βελτίωσης.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε την ανάγκη σεβασμού και προσοχής στα δημοσιεύματα.
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου επιθυμεί χαμηλούς τόνους και να μην δημιουργείται θόρυβος γύρω από την κατάσταση του συζύγου της.
  • Κάθε ενημέρωση για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα γίνει από την οικογένεια ή μέσω ιατρικής ανακοίνωσης.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετέφερε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου την επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Μυλωνάκη και της Τίνας Μεσσαροπούλου που συμμετέχει στο Happy Day, για διακριτική αντιμετώπιση των δημοσιευμάτων που αφορούν την εξέλιξη της υγείας του. 

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύεται στη ΜΕΘ περίπου είκοσι ημέρες μετά το εγκεφαλικό ανεύρισμα που υπέστη και, σύμφωνα με σχετικές αναφορές, εμφανίζει σημάδια βελτίωσης.

Σε τηλεοπτική της αναφορά η παρουσιάστρια εξήγησε ότι η οικογένεια επιθυμεί χαμηλούς τόνους και προσοχή σε κάθε πληροφορία που δημοσιεύεται για την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη. Όπως είπε: «Έχετε καταλάβει όλον αυτόν τον καιρό από τότε που έγινε το συμβάν, πριν από περίπου 20 μέρες, ότι μιλούμε ελάχιστα γι’ αυτό το γεγονός. Κι αυτό δεν είναι γιατί δεν αγαπάμε την Τίνα μας, ή δε μας λείπει, αλλά γιατί σεβόμαστε την στάση που επιθυμεί η οικογένεια να τηρηθεί. Δηλαδή, διακριτικότητα και σεβασμός και προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την πορεία της υγείας του». 

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης στα πρόσφατα δημοσιεύματα που υποστήριξαν ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση: «Το λέω γιατί από χθες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, έχει βγει και σε εξώφυλλα και πρωτοσέλιδα η είδηση ότι έγινε το θαύμα, ότι πάει καλύτερα με σαφείς αναφορές σε διάφορες αντιδράσεις που έχει ο υπουργός κ.λπ. Εγώ θα σας πω ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση, αλλά από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει κι αν συμβαίνει, θα ήθελα να το αφήσουμε στην Τίνα να το πει όταν και αν επιθυμεί ή σε ένα ιατρικό ανακοινωθέν να αναφερθεί γιατί κάθε μέρα που περνά είναι μια μικρή νίκη».

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε ότι η επιθυμία της Τίνας Μεσσαροπούλου και της οικογένειας είναι να συνεχιστεί η δημόσια συζήτηση με σεβασμό. Όπως είπε η παρουσιάστρια: «Από εκεί και πέρα αυτό που επιθυμεί και η Τίνα μας κι η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη ευρύτερα είναι χαμηλοί τόνοι, σεβασμός και διακριτικότητα… Η επιθυμία της Τίνας μας που έχει αποσυρθεί και από το προσκήνιο, και από την εκπομπή και από τα social, και από την κοινωνική ζωή και είναι στο πλευρό του άντρα της από το πρωί ως το βράδυ είναι να μη δημιουργείται θόρυβος γύρω από όλη αυτή τη μάχη που δίνει, και είναι μια δύσκολη μάχη που δεν έχει ξεκάθαρο φως στο τούνελ, ναι υπάρχουν σημάδια βελτίωσης, αλλά κάθε μέρα είναι μια νέα μάχη…. Αυτό που θέλει η Τίνα από εσάς είναι την αγάπη και την προσευχή σας…». 

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υπογράμμισε ότι οι οικείοι του Γιώργου Μυλωνάκη παραμένουν στο πλευρό του κι ότι κάθε ενημέρωση για την υγεία του θα δοθεί από την οικογένεια ή από επίσημη ιατρική ανακοίνωση όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

