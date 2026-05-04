Ο «Τέλειος Φόνος» και το «Αθώος ή Ένοχος» συνεχίζονται στο θέατρο ELIART

Δύο από τις πιο αγαπημένες παραστάσεις του κοινού καθηλώνουν τους θεατές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 12:46 Επανεκλογή Κ. Γκολιόπουλου στη θέση του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ
04.05.26 , 12:24 Πεντανόστιμο σουφλέ σπανάκι από τον Γιώργο Ρήγα
04.05.26 , 12:08 Marseaux: Συγκινούν όσα αποκάλυψε η τραγουδίστρια για τη μητέρα της
04.05.26 , 11:56 Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης
04.05.26 , 11:55 Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε και στο Μαϊάμι
04.05.26 , 11:53 Κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο: 3 νεκροί, 170 εγκλωβισμένοι επιβάτες
04.05.26 , 11:44 MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
04.05.26 , 11:23 Μαθητής 7 ετών κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας και σφηνώθηκε στον πνεύμονα
04.05.26 , 11:08 Γιάννης Κολοτούρας: Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione
04.05.26 , 11:07 Μαρία Αντωνά: «Θα συνεργαζόμουν με τον Γιώργο σε ένα late night show»
04.05.26 , 11:06 Σύλληψη τριών ατόμων με «παρελθόν», για ναρκωτικά από την ΕΛΑΣ
04.05.26 , 11:00 Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο
04.05.26 , 11:00 GNTM: Casting 6 & 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη - Δήλωσε συμμετοχή!
04.05.26 , 10:52 Κυπαρισσία: Τραυματίστηκε 11χρονος σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
04.05.26 , 10:52 Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Παραστάσεις θέατρο ELIART
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο από τις πιο αγαπημένες παραστάσεις του κοινού συνεχίζονται δυναμικά στο Θέατρο Eliart σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη. «Ο Τέλειος Φόνος», βασισμένο στο θρυλικό “Dial M for Murder”, επιστρέφει στην έδρα του μετά από μια επιτυχημένη περιοδεία εκτός Αθηνών, και μαζί με το «Αθώος ή Ένοχος» του Jeffrey Archer, είναι έτοιμα να καθηλώσουν ξανά τους θεατές με την ένταση και τις ανατροπές τους.

«Ο Τέλειος Φόνος» 

Βασισμένο στο θρυλικό “Dial M for Murder” του Frederick Knott, την παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία που σκηνοθέτησε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ.

o telieos fonos

Από Σάββατο 2 Μαΐου
Παρασκευή: 21:00 | Σάββατο: 21:00 | Κυριακή: 18:30
Θέατρο ELIART

Το αριστοτεχνικό αστυνομικό θρίλερ του Φρέντερικ Νοτ, «Ο Τέλειος Φόνος», που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Dial M for Murder», ανέβηκε φέτος στο Θέατρο Ελιάρτ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, τον απατά με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Γουέντις αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη σύζυγό του για να κληρονομήσει την περιουσία της και, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας, αναθέτει τη δολοφονία της στον Τσαρλς Σουάν – ένα παλιό γνωστό του με βεβαρημένο παρελθόν. Με όπλα τον εκβιασμό και οικονομική αποζημίωση, ο Γουέντις αναγκάζει τον Σουάν να σκοτώσει τη γυναίκα του, σχεδιάζοντας έτσι το τέλειο έγκλημα.

o telios fonos

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Σκηνικό – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης
Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης
Μουσική επιμέλεια: Joniman
Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη
Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Artwork: Μαρίνα Λυσιμάχου
Παραγωγή: ELIART | Γιάννης Ρουμελιώτης
Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης

INFO
Θέατρο ELIART
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα | Τ.:210 347 7677
Από Σάββατο 2 Μαΐου
Παρασκευή: 21:00 | Σάββατο: 21:00 | Κυριακή: 18:30
Διάρκεια: 90 λεπτά

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Προπώληση Εισιτηρίων: More.com
Τιμές εισιτηρίων: 21 € κανονικό, 18 € μειωμένο 

athoos i enoxos

Αθώος ή Ένοχος του Jeffrey Archer

Ένα δυνατό δικαστικό έργο σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη 
Το κοινό καλείται να αποφασίσει: Αθώος ή ένοχος;

4ος χρόνος επιτυχίας στο θέατρο Eliart
Από Δευτέρα 5 Μαΐου
Δευτέρα, 20.30 | Τρίτη, 21:00

Το δυνατό δικαστικό δράμα του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα Jeffrey Archer, που ξεσήκωσε με την πλοκή του το θεατρικό Λονδίνο, και αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό την προηγούμενη σεζόν, επέστρεψε για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Eliart κάθε Δευτέρα στις 20:30 και Τρίτη στις 21:00.

Μια ανατρεπτική παράσταση που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών, οι οποίοι καλούνται για δύο ώρες, να γίνουν ένορκοι στη δίκη και να αθωώσουν ή να καταδικάσουν τον κατηγορούμενο, βγάζοντας την τελική απόφαση.

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου:
Ένας διακεκριμένος γιατρός κατηγορείται ότι δολοφόνησε την γυναίκα του για να κληρονομήσει την περιουσία της. 
Ο καλύτερος του φίλος, γνωστός ποινικολόγος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του. Μια γιατρός ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτική σχέση και πως το βράδυ του φόνου ήταν μαζί. 
Τα στοιχεία της ενοχής είναι εξίσου ισχυρά με τα στοιχεία της αθωότητάς του.
Και οι θεατές καλούνται να γίνουν ένορκοι. Το κοινό πρέπει να αποφασίσει…
Ο δρ. Σέργουντ δολοφόνησε τη γυναίκα του; Η Τζένιφερ Μίτσελ ήταν ερωμένη του; Ποιο άλλοθι του να πιστέψεις;

Ένα ανατρεπτικό φινάλε ανάλογα με την ετυμηγορία των θεατών.

athoos i enoxos
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Απόδοση: Κώστας Σπυρόπουλος
Σκηνοθεσία - Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Σκηνικό – Κοστούμια: Βαλεντίνο Βαλάσης
Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης
Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελένη Βουτυρά, Στάθης Λαγκάδας
Art Work: Μιμίκα Καπούλα
Φωτογραφία – Video: Γιώργος Κρίκος
Αφίσα: Μαρίνα Λυσιμάχου
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Παραγωγή: Γιάννης Ρουμελιώτης

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ
Πρόεδρος Δικαστηρίου: Νόνη Ιωαννίδου
Κατηγορούμενος: Αντώνης Ραμπαούνης
Δικηγόρος Υπεράσπισης: Γιώργος Φρατζεσκάκης
Φαρμακοποιός: Αννέτα Παπαθανασίου
Δημόσιος Κατήγορος: Οδυσσέας Σταμούλης
Καθηγητής Τοξικολογίας: Κώστας Ζέκος
Ιατρός: Στυλιανή Κλείδωνα
Φύλακας: Στάθης Λαγκάδας

athoos i enoxos

Voice Off 
Στο ρόλο του επιθεωρητή: Χάρης Σώζος
Στο ρόλο της γυναικολόγου: Ελένη Βουτυρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέατρο ELIART
Κωνσταντινουπόλεως 127, Βοτανικός, τηλ.: 210 3477677
Από Δευτέρα 5 Μαΐου 
Κάθε Δευτέρα, στις 20.30 & Τρίτη, στις 21:00
Διάρκεια: 100΄

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Στο Ταμείο του θεάτρου
Online προπώληση: Αθώος ή Ένοχος | 4η χρονιά | Εισιτήρια εδώ!
Τιμές εισιτηρίων: 19€ (γενική είσοδος), 17€ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, άνω των 65)
 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ELIART
 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ
 |
ΑΘΩΟΣ Η ΕΝΟΧΟΣ
 |
Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΦΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top