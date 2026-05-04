Όσα είπε για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς η υφυπουργός Έλενα Ράπτη / Βίντεο Αnt1

Ιδιαίτερα δυναμικά ξεκίνησε το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», με χιλιάδες οικογένειες και υποψήφιους επιμελητές να υποβάλλουν αίτηση, με απολαβές έως και 1500 ευρώ τον μήνα.

Πάνω από 44.000 ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη επισκεφθεί την πλατφόρμα ntantades.gov.gr, ενώ περισσότεροι από 7.500 έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών, όπως σημείωσε μιλώντας στον Αnt1 η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει γονείς που εργάζονται ή αναζητούν εργασία.

Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στον χώρο του επιμελητή.

Νταντάδες της γειτονιάς: Απολαβές έως 1.500 ευρώ και για γιαγιάδες - παππούδες

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο επαγγελματίες φροντιστές, αλλά και πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως γιαγιάδες και παππούδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα έως και τριών παιδιών ταυτόχρονα, με τη συναίνεση των γονέων.

Οι απολαβές μπορούν να φτάσουν έως και 1.500 ευρώ τον μήνα, μέσω εργοσήμου, ανάλογα με τον αριθμό παιδιών και τις ώρες απασχόλησης.

Νταντάδες της γειτονιάς: Η ενίσχυση για τις οικογένειες

Η οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες διαμορφώνεται ως εξής:

500 ευρώ τον μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης ή ελεύθερους επαγγελματίες

300 ευρώ τον μήνα για γονείς μερικής απασχόλησης ή γονείς που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας

Στο ποσό περιλαμβάνεται και η κάλυψη του εργοσήμου του επιμελητή.

«500 ευρώ θα πάρει η μανούλα, η οποία είναι πλήρους απασχόλησης. 300 ευρώ θα πάρει η μανούλα που είναι μερικής απασχόλησης. Η άνεργη μανούλα θα πάρει 300 ευρώ για τρεις μήνες για να μπορέσει να κάνει συναντήσεις, να δώσει συνεντεύξεις, να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας και για πρώτη φορά και η μανούλα φοιτήτρια θα πάρει το ποσό των 300 ευρώ για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί στη συνέχεια και εκείνη στην αγορά εργασίας», σχολίασε η υφυπουργός.

Nταντάδες της γειτονιάς: Ποιες μητέρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μητέρες με βρέφη ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, ενώ η φροντίδα του παιδιού μπορεί να παρέχεται είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στην κατοικία του επιμελητή.

Όπως διευκρίνισε η κ. Ράπτη, για μητέρες με ένα παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, ενώ για μητέρες με δύο παιδιά το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 27.000 ευρώ ετησίως.

«Λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όχι το οικογενειακό. Άλλωστε να πούμε ότι το πρόγραμμα έχει ως στόχο να στηρίξει τη μητέρα να ενταχθεί ή να επιστρέψει στην αγορά εργασίας. Πολύ σημαντικό και ήταν και αίτημα της εκπομπής σας. Για τις μανούλες που έχουν από τρία παιδιά και πάνω κανένα εισοδηματικό κριτήριο», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι για μητέρες με τρία παιδιά και άνω δεν προβλέπεται κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Νταντάδες της γειτονιάς: Ποια είναι τα κριτήρια για τους επιμελητές

Για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα ως επιμελητής ή επιμελήτρια, απαιτούνται:

Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Παρακολούθηση ειδικού διαδικτυακού σεμιναρίου

Πιστοποιητικά υγείας

Πιστοποίηση πρώτων βοηθειών για βρέφη (γίνεται σεμινάριο από ΕΚΑΒ, τον Ερυθρό Σταυρό, είτε από άλλο ιδιωτικό πιστοποιημένο φορέα)

Ποινικό μητρώο και δικαιολογητικά ασφαλείας

«Για να μην αγχωθεί η γιαγιά και ο παππούς ότι μέχρι το 1980 απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν του δημοτικού, άρα αυτό μας αρκεί. Έπειτα θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο διαδικτυακό για να προκύπτει ότι έχουν τη γνώση και την κατάρτιση να φροντίσουν ένα παιδί», υπογράμμισε η κα Ράπτη.