Τα μοναδικά εννιάδυμα στον κόσμο, γίνονται 5 χρόνων!

Η ιστορία της Halima από το Μαλί που έφερε στον κόσμο 5 κορίτσια & 4 αγόρια

Η Halima Cissé από το Τιμπουκτού, το 2021 έφερε στον κόσμο εννιάδυμα, τα οποία σήμερα γίνονται 5 χρόνων! Τα μωράκια, πέντε κορίτσια και 4 αγόρια, τα οποία γεννήθηκαν σε μαιευτική μονάδα στο Μαρόκο, κέρδισαν μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, ως τα πιο πολλά μωρά που κατάφεραν να επιβιώσουν σε μία γέννα.

Η 30χρονη σήμερα μητέρα, ανέμενε να γεννήσει επτά παιδιά, αφού έτσι είχαν δείξει έως τότε οι υπέρηχοι. Οι μαιευτήρες, όμως, έμειναν εξαπίνης όταν κατά τη διάρκεια της καισαρικής, η οποία έλαβε χώρα στις 30 εβδομάδες κύησης, βρήκαν ακόμη δύο μωρά!

Τα εννέα αδελφάκια ζύγιζαν μεταξύ 500 γραμμαρίων και ενός κιλού έκαστο, τα οποία λόγω της πρόωρης γέννησής τους, πέρασαν τους πρώτους μήνες της ζωής τους στο νοσοκομείο, όπου τα παρακολουθούσε στενά το ιατρικό προσωπικό.

Όταν οι γιατροί βεβαιώθηκαν ότι όλα τα παιδάκια χαίραν άκρας υγείας, μεταφέρθηκαν σε διαμέρισμα μαζί με τη μητέρα τους, όπου λάμβαναν 24ωρη περίθαλψη από το ιατρικό προσωπικό του μαιευτηρίου.

Όπως είχε δηλώσει τότε η υπουργός Υγείας Ντιεμινάτου Σανγκαρέ: «Χαρά και ικανοποίηση που τους βλέπουμε σε καλή κατάσταση. Τα μωρά και η μαμά είναι καλά και έφτασαν με ασφάλεια στο Μαλί. Το κράτος τήρησε τις υποσχέσεις του, δόξα τω Θεώ».

Η Καντίντια, η Φατούμα, η Χάγια, η Αντάμα, η Ομού, ο Μαχάμεντ, ο Ουμάρ, ο Ελχαντί και ο Μπαχ σήμερα έχουν γενέθλια. Όπως είχε δηλώσει ο μπαμπάς τους, Abdelkader Arby, ο οποίος εργάζεται στον στρατό και μαζί με την Cissé είχαν αποκτήσει πριν από τα εννιάδυμα μία ακόμη κόρη, τη Σούντα 7 χρόνων: «Έχουν όλα διαφορετικούς χαρακτήρες. Κάποια είναι ήσυχα άλλα πιο θορυβώδη και κλαίνε διαρκώς. Κάποια θέλουν αγκαλιά όλη την ώρα. Είναι όλα τους πολύ διαφορετικά που είναι πλήρως φυσιολογικό». Ενώ σημείωσε ότι τα παιδάκια είναι διάσημα στο Μαλί και ο κόσμος ενθουσιάζεται όταν τα συναντά από κοντά. 

Πέρυσι, η οικογένεια γιόρτασε τα τέταρτα γενέθλια των εννιάδυμων παιδιών της, διοργανώνοντας ένα υπέροχο παραδοσιακό πάρτι. Όπως είχε δηλώσει η Cissé, η οποία είναι φοιτήτρια: «Τα παιδιά μας είναι όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Έχουν μεγαλώσει πολύ και οι αλλαγές σε καθένα από αυτά είναι πλέον απόλυτα εμφανής».

Όπως είχε δηλώσει το ζευγάρι στο ABC, πάντα ήθελαν να γίνουν γονείς: «Όλοι θέλουν παιδιά… αλλά αν μου έλεγαν ότι εγώ, ο Abdelkader Arby, θα γινόμουν μια μέρα πατέρας εννέα παιδιών, δεν θα το πίστευα. Το ότι αποκτήσαμε εννέα υγιή παιδιά ήταν δώρο από τον Θεό, αλλά αποτελεί και μεγάλη ευθύνη».

Eνώ η Cissé είχε τονίσει ότι: «Από τη στιγμή που βρίσκομαι στο Μαλί, μέλη της οικογένειάς μου με βοηθούν και με στηρίζουν στο μεγάλωμα των παιδιών». 

Σύμφωνα με την Daily Mail, η περίπτωση της Cissé είναι η τρίτη που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, με τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις σε Αυστραλία και Μαλαισία να χάνουν τελικά τα μωρά τους λίγο μετά τον τοκετό.

