Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί εραστές

Ήταν 12 Σεπτεμβρίου του 1953 όταν η Ζακλίν Μπουβιέ, Τζάκι, όπως την αποκαλούσαν αργότερα, παντρεύτηκε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, με τον οποίο έμελλε να γίνει η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών της οποίας η θητεία ως πρώτη κυρία κρίθηκε αρκετά επιτυχής. Απέκτησε δύο παιδιά, την Καρολίνα και τον Τζον τζούνιορ.

Οι συγγραφείς παρουσιάζουν την Τζάκι σαν μια γυναίκα απογοητευμένη από την ερωτική της ζωή με τον σύζυγό της, που έψαχνε συνεχώς τρόπους να τον εκδικηθεί για τις δικές του ερωτικές ατασθαλίες.

Σύμφωνα με τη βιογραφία, οι καυγάδες της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν συχνοί και έντονοι.

Το 1957 έφτασε στο σημείο να βγει τρέχοντας στους δρόμους με τα εσώρουχά της, έπειτα από έναν άγριο καυγά. Ο Κένεντι κάλεσε ασθενοφόρο και η σύζυγός του νοσηλεύτηκε σε κλινική της Μασαχουσέτης με κατάθλιψη.

Οι διάσημοι μνηστήρες της Τζάκι

Σοκαριστικό είναι ότι εραστές της υπήρξαν και τα δύο νεότερα αδέρφια του Τζον Κένεντι, Τεντ και Μπόμπι, παντρεμένοι και οι δύο. Ακόμη και πριν από τη δολοφονία του συζύγου της, ο Μπόμπι περνούσε πολύ χρόνο μαζί της στο σπίτι της οικογένειας στη Μασαχουσέτη, όταν έλειπε ο Τζον Κένεντι.

«Φαίνεται να περνά τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του με την Τζάκι Κένεντι. Ακόμη και αν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, φαίνεται να μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου», είπαν κυβερνητικοί κατάσκοποι για τον Μπόμπι, μετά τη δολοφονία του Προέδρου.

Μία από τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του Μπόμπι, τον είδε ιδιαίτερα διαχυτικό με την Τζάκι, ενώ εκείνη έκανε ηλιοθεραπεία τόπλες. Δεν ήταν πάντοτε διακριτικοί. Ο Μπόμπι αναγκάστηκε να διακόψει τη σχέση τους όταν προσπάθησε να αναλάβει την προεδρία το 1968, δολοφονήθηκε, όμως, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του.

Η σχέση της με τον περιβόητο γερουσιαστή Τεντ Κένεντι ήταν ακόμη πιο παράνομη και πιο σοβαρή. «Πάντα ήμουν ερωτευμένος με την Τζάκι, από την αρχή», φέρεται να είχε πει σε πρώην βοηθό του ο γερουσιαστής. «Όταν πέθανε ο Τζον, ήξερα ότι έβλεπε και τον Μπόμπι, αλλά αυτό δεν με σταμάτησε. Ο Μπόμπι δεν μπορούσε να είναι συνέχεια μαζί της».

Επιτυχίες και στο Χόλιγουντ

Εκτός, όμως, από τους δύο αδελφούς του Τζον Κένεντι, η Τζάκι ακολούθησε τα χνάρια του τότε Αμερικανού προέδρου, πηγαίνοντας με μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ. Ενώ ο πρόεδρος κοιμόταν με τη Μέριλιν Μονρόε, η Τζάκι είχε παρασυρθεί από τον Μάρλον Μπράντο, τον Γκρέγκορι Πεκ, τον Ουίλιαμ Χόλντεν, τον Φρανκ Σινάτρα και τον Πήτερ Κουκ.

«Περίμενε να προσπαθήσω να τη ρίξω στο κρεβάτι. Όταν δεν έκανα κίνηση, πήρε τα πράγματα στα χέρια της και έκανε τη μαγική ερώτηση. "Θα ήθελες να μείνεις το βράδυ;" και της είπα "περίμενα πως δεν θα ρωτούσες ποτέ"», είχε γράψει ο Μάρλον Μπράντο, έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου.

Πριν ακόμη από τη δολοφονία, κι ενώ ο Πήτερ Κουκ έπαιζε σε παράσταση στο Broadway, o συγγραφέας Άλαν Μπένετ έγραψε: «Νομίζω ότι ο Πήτερ είχε σχέση με την Τζάκι Κένεντι. Έχω μια εικόνα της να στέκεται δίπλα του, να του χαϊδεύει το χέρι στα παρασκήνια και σίγουρα πήγαινε σε πάρτι μαζί της».

Ως εκδίκηση για τις απιστίες του συζύγου της Τζον Κένεντι, η Τζάκι πήγε, επίσης, με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Ουίλιαμ Χόλτνεν, ενώ το 1963, έναn μόνο μήνα πριν από το μοιραίο ταξίδι του Τζον Κένεντι στο Ντάλας, είχε πάει στην Ευρώπη με τον Αριστοτέλη Ωνάση, που το 1968 θα γινόταν ο δεύτερος σύζυγός της.

Παράλληλα, φήμες την ήθελαν να παραμελεί τα καθήκοντα της Πρώτης Κυρίας, διοργανώνοντας ξέφρενα κι άγρια πάρτυ, ενώ περνούσε τις περισσότερες μέρες της μακριά από την Ουάσιγκτον. «Η Τζάκι αγαπούσε τα χρήματα και ο Ωνάσης είχε», είχε σχολιάσει πρώην γραμματέας του Τζον Κένεντι για τους λόγους που πίστευε ότι αποφάσισε η Τζάκι να παντρευτεί τον Ωνάση.