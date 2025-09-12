Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί εραστές

Όσα δε γνωρίζατε για την περιπετειώδη ερωτική ζωή της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.25 , 11:59 Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
12.09.25 , 11:42 Ψινάκης για Ρουβά: «Δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε – Δε μιλάμε πια»
12.09.25 , 11:33 VW Amarok: Εκπτώσεις μέχρι 3000 ευρώ
12.09.25 , 11:30 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή στιγμή με τα παιδιά της πριν το σχολείο
12.09.25 , 11:27 24ωρο Μετρό, Τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
12.09.25 , 11:25 Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου
12.09.25 , 11:20 Παναγιώτης Στάθης: Η ηλικία, οι γάμοι και ο θάνατος του αδελφού του
12.09.25 , 10:40 Τροχαίο Πάτρα: Επί ένα χιλιόμετρο η 73χρονη οδηγούσε ανάποδα
12.09.25 , 10:32 Ρέμος - Μπόσνιακ: Επιστροφή στο σχολείο για την κούκλα κόρη τους
12.09.25 , 10:32 Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή - Το συγκινητικό «αντίο» του ηθοποιού
12.09.25 , 10:22 Χειλάκης – Μαξίμου: Το love story του ζευγαριού που μετρά 19 χρόνια γάμου
12.09.25 , 10:20 Quiz: Μπορείς να μαντέψεις τις ηλικίες των επωνύμων;
12.09.25 , 10:05 Επίδομα 150 ευρώ για σχολικά είδη: Ποιοι το δικαιούνται
12.09.25 , 09:59 Νίκος Μουτσινάς: Βγήκε στον «αέρα» της Κατερίνας Καραβάτου - Τι είπαν;
12.09.25 , 09:58 «Αγριεύει» ο καιρός: Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που μετακόμισε... ξανά!
«Αγριεύει» ο καιρός: Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο
Παναγιώτης Στάθης: Η ηλικία, οι γάμοι και ο θάνατος του αδελφού του
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
Περισσότερα

VIDEOS

Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images
Πρώτη Δημοσίευση: 07.09.23, 11:29
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ήταν 12 Σεπτεμβρίου του 1953 όταν η Ζακλίν Μπουβιέ, Τζάκι, όπως την αποκαλούσαν αργότερα, παντρεύτηκε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, με τον οποίο έμελλε να γίνει η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών της οποίας η θητεία ως πρώτη κυρία κρίθηκε αρκετά επιτυχής. Απέκτησε δύο παιδιά, την Καρολίνα και τον Τζον τζούνιορ.

Η κατάρα της οικογένειας Κένεντι - Σαν σήμερα «έφυγε» ο «πρίγκιπας» των ΗΠΑ

Οι συγγραφείς παρουσιάζουν την Τζάκι σαν μια γυναίκα απογοητευμένη από την ερωτική της ζωή με τον σύζυγό της, που έψαχνε συνεχώς τρόπους να τον εκδικηθεί για τις δικές του ερωτικές ατασθαλίες.

Σύμφωνα με τη βιογραφία, οι καυγάδες της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν συχνοί και έντονοι.

Το 1957 έφτασε στο σημείο να βγει τρέχοντας στους δρόμους με τα εσώρουχά της, έπειτα από έναν άγριο καυγά. Ο Κένεντι κάλεσε ασθενοφόρο και η σύζυγός του νοσηλεύτηκε σε κλινική της Μασαχουσέτης με κατάθλιψη.

Τζάκι Κένεντι

Όσα δε γνωρίζατε για την κρυφή ερωτική ζωή της Τζάκι Κένεντι - Σαν σήμερα, η Τζάκι παντρεύτηκε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι / Φωτογραφίες: Ap images

Οι διάσημοι μνηστήρες της Τζάκι

Σοκαριστικό είναι ότι εραστές της υπήρξαν και τα δύο νεότερα αδέρφια του Τζον Κένεντι, Τεντ και Μπόμπι, παντρεμένοι και οι δύο. Ακόμη και πριν από τη δολοφονία του συζύγου της, ο Μπόμπι περνούσε πολύ χρόνο μαζί της στο σπίτι της οικογένειας στη Μασαχουσέτη, όταν έλειπε ο Τζον Κένεντι.

«Φαίνεται να περνά τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του με την Τζάκι Κένεντι. Ακόμη και αν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, φαίνεται να μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου», είπαν κυβερνητικοί κατάσκοποι για τον Μπόμπι, μετά τη δολοφονία του Προέδρου.

Μία από τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του Μπόμπι, τον είδε ιδιαίτερα διαχυτικό με την Τζάκι, ενώ εκείνη έκανε ηλιοθεραπεία τόπλες. Δεν ήταν πάντοτε διακριτικοί. Ο Μπόμπι αναγκάστηκε να διακόψει τη σχέση τους όταν προσπάθησε να αναλάβει την προεδρία το 1968, δολοφονήθηκε, όμως, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του.

Η σχέση της με τον περιβόητο γερουσιαστή Τεντ Κένεντι ήταν ακόμη πιο παράνομη και πιο σοβαρή. «Πάντα ήμουν ερωτευμένος με την Τζάκι, από την αρχή», φέρεται να είχε πει σε πρώην βοηθό του ο γερουσιαστής. «Όταν πέθανε ο Τζον, ήξερα ότι έβλεπε και τον Μπόμπι, αλλά αυτό δεν με σταμάτησε. Ο Μπόμπι δεν μπορούσε να είναι συνέχεια μαζί της».

Η Τζάκι σκότωσε τον Τζον Κένεντι;

Επιτυχίες και στο Χόλιγουντ

Εκτός, όμως, από τους δύο αδελφούς του Τζον Κένεντι, η Τζάκι ακολούθησε τα χνάρια του τότε Αμερικανού προέδρου, πηγαίνοντας με μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ. Ενώ ο πρόεδρος κοιμόταν με τη Μέριλιν Μονρόε, η Τζάκι είχε παρασυρθεί από τον Μάρλον Μπράντο, τον Γκρέγκορι Πεκ, τον Ουίλιαμ Χόλντεν, τον Φρανκ Σινάτρα και τον Πήτερ Κουκ.

«Περίμενε να προσπαθήσω να τη ρίξω στο κρεβάτι. Όταν δεν έκανα κίνηση, πήρε τα πράγματα στα χέρια της και έκανε τη μαγική ερώτηση. "Θα ήθελες να μείνεις το βράδυ;" και της είπα "περίμενα πως δεν θα ρωτούσες ποτέ"», είχε γράψει ο Μάρλον Μπράντο, έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου.

Τζάκι Κένεντι

Ενώ ο πρόεδρος κοιμόταν με τη Μέριλιν Μονρόε, η Τζάκι είχε παρασυρθεί από τον Μάρλον Μπράντο, τον Γκρέγκορι Πεκ, τον Ουίλιαμ Χόλντεν, τον Φρανκ Σινάτρα και τον Πήτερ Κουκ / Φωτογραφία: Ap images

Ωνάσης-Κάλλας: Η εγκυμοσύνη της ντίβας της όπερας και το ερωτικό τρίγωνο

Πριν ακόμη από τη δολοφονία, κι ενώ ο Πήτερ Κουκ έπαιζε σε παράσταση στο Broadway, o συγγραφέας Άλαν Μπένετ έγραψε: «Νομίζω ότι ο Πήτερ είχε σχέση με την Τζάκι Κένεντι. Έχω μια εικόνα της να στέκεται δίπλα του, να του χαϊδεύει το χέρι στα παρασκήνια και σίγουρα πήγαινε σε πάρτι μαζί της».

Ως εκδίκηση για τις απιστίες του συζύγου της Τζον Κένεντι, η Τζάκι πήγε, επίσης, με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Ουίλιαμ Χόλτνεν, ενώ το 1963, έναn μόνο μήνα πριν από το μοιραίο ταξίδι του Τζον Κένεντι στο Ντάλας, είχε πάει στην Ευρώπη με τον Αριστοτέλη Ωνάση, που το 1968 θα γινόταν ο δεύτερος σύζυγός της.

Παράλληλα, φήμες την ήθελαν να παραμελεί τα καθήκοντα της Πρώτης Κυρίας, διοργανώνοντας ξέφρενα κι άγρια πάρτυ, ενώ περνούσε τις περισσότερες μέρες της μακριά από την Ουάσιγκτον. «Η Τζάκι αγαπούσε τα χρήματα και ο Ωνάσης είχε», είχε σχολιάσει πρώην γραμματέας του Τζον Κένεντι για τους λόγους που πίστευε ότι αποφάσισε η Τζάκι να παντρευτεί τον Ωνάση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΑΚΙ ΚΕΝΕΝΤΙ
 |
ΤΖΟΝ ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ ΚΕΝΕΝΤΙ
 |
ΓΑΜΟΣ
 |
ΕΡΑΣΤΕΣ
 |
ΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΗ
 |
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top