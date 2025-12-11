Ο Άρης φεύγει, ο Ερμής επιστρέφει: Ποια ζώδια ευνοούνται άμεσα;

Τέλος στα προβλήματα του ανάδρομου: Η Άση Μπίλιου προειδοποιεί και συμβουλεύει

Η Άση Μπήλιου, μέσα από το Breakfast@Star, ανέλυσε σήμερα τις σημαντικές πλανητικές μετακινήσεις των επόμενων ημερών με επίκεντρο τη μετάβαση του Ερμή στο ζώδιο του Τοξότη, αλλά και τη μεγάλη «ανακούφιση» από την αποχώρηση του Άρη από τον ίδιο χώρο.

Ο Άρης ετοιμάζεται να φύγει από τον Τοξότη – «Λίγη υπομονή ακόμα»

Η Άση σχολίασε αρχικά την έντονη περίοδο που διανύουν τα μεταβλητά ζώδια (Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες, Ιχθύες) εξαιτίας της παραμονής του Άρη στον Τοξότη.

«Μας έχει πάει… όπως μας έχει πάει», είπε χαριτολογώντας, εξηγώντας ότι ο Άρης μέσα στο ζώδιο αυτό βρήκε απέναντί του Κρόνο και Ποσειδώνα, δημιουργώντας δυσκολίες, πιέσεις, υπερένταση και ασάφειες.

Τα καλά νέα, όμως, είναι ότι:

Ο Άρης αποχωρεί τη Δευτέρα από τον Τοξότη.

Μόλις λίγες ακόμα ημέρες – και τα μεταβλητά ζώδια θα νιώσουν επιτέλους μια αποσυμπίεση, περισσότερη ηρεμία και καλύτερη συγκέντρωση.

Ο Ερμής επιστρέφει στον Τοξότη – Ξεμπλοκάρισμα μετά τον ανάδρομο

Το βασικό θέμα της ημέρας ήταν η επαναφορά του Ερμή στον Τοξότη.

Ο Ερμής είχε μπει στο ζώδιο στα τέλη Οκτωβρίου, όμως γύρισε ανάδρομος στις 9 Νοεμβρίου και οπισθοχώρησε στο Σκορπιό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα:

καθυστερήσεις,

προβλήματα στην επικοινωνία,

ακυρώσεις ή παύσεις σχεδίων,

μετακινήσεις που δεν προχωρούσαν όπως έπρεπε,

προτάσεις που έγιναν… και μετά «πάγωσαν».

Τώρα, ο Ερμής επιστρέφει ξανά στον Τοξότη από αύριο.

Ακόμη πιο σημαντικό! Από τη Δευτέρα βγαίνει και από τη “σκιά” της ανάδρομης πορείας του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα «παρατράγουδα» των τελευταίων εβδομάδων σταδιακά τελειώνουν.

Όπως τόνισε η έγκριτη αστρολόγος: «Τώρα θα δοθούν λύσεις σε όσα είχαν κολλήσει.»

Τι να περιμένουμε μέχρι την Πρωτοχρονιά

Ο Ερμής θα παραμείνει στον Τοξότη μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2026, όπου και θα μετακινηθεί στον Αιγόκερω. Παρότι και πάλι μέσα στη διαδρομή του θα συναντήσει Κρόνο και Ποσειδώνα, αυτή τη φορά όχι μέσα στο πρώτο 15ήμερο, οπότε τα πράγματα θα είναι noticeably πιο ομαλά.

Η περίοδος αυτή είναι ευνοϊκή για:

διερεύνηση σχεδίων,

επανέναρξη συνεργασιών που είχαν σταματήσει,

ταξίδια,

εξετάσεις, σεμινάρια, σπουδές,

συνεννοήσεις που τώρα καταλήγουν κάπου,

βελτίωση επικοινωνίας στις σχέσεις.

Ό,τι πάγωσε τον Νοέμβριο, τώρα έχει πιθανότητες να προχωρήσει.

Πώς επηρεάζονται τα ζώδια – Επιγραμματικά

Κριοί & Ζυγοί: περισσότερες ευκαιρίες σε ταξίδια, επαφές και συμφωνίες.

Ταύροι & Σκορπιοί: ξεκαθαρίσματα σε οικονομικά και χρέη.

Δίδυμοι & Τοξότες: επιτέλους αποσυμπίεση και καλύτερες συζητήσεις στις σχέσεις.

Καρκίνοι & Αιγόκεροι: ρυθμίζονται θέματα καθημερινότητας, δουλειάς και υγείας.

Λέοντες & Υδροχόοι: περισσότερο κέφι, δημιουργικότητα και ερωτική εξωστρέφεια.

Παρθένοι & Ιχθύες: λύσεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικών θεμάτων.

