Φολέγανδρος: Ισόβια και σε δεύτερο βαθμό στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

Σε μια αποφασιστική εξέλιξη στη δίκη για τη δολοφονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου έκρινε κατά πλειοψηφία και ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παράλληλα, του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξη, ενώ δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Η απόφαση, που εκδόθηκε σήμερα, επιβεβαιώνει την κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης σχετικά με την ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου και τα αιτήματα ελαφρυντικών που είχαν υποβληθεί.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Εφετείο της Σύρου, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν να αναγνωριστούν ελαφρυντικά – μεταξύ άλλων για τον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή του κατηγορουμένου. Ωστόσο, τόσο οι δικαστές όσο και ο εισαγγελικός λειτουργός απέρριψαν αυτά τα επιχειρήματα, τονίζοντας ότι δε συντρέχουν λόγοι μείωσης της ποινής. Αντίθετα, επιμένουν ότι η πράξη τελέστηκε με πλήρη συνείδηση και έλεγχο από τον δράστη.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας στη Φολέγανδρο

Το φονικό είχε συγκλονίσει τη χώρα το καλοκαίρι του 2021. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 17 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς η 26χρονη Γαρυφαλλιά, που βρισκόταν στη Φολέγανδρο για διακοπές, δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της. Ο δράστης τη χτύπησε, την τράβηξε προς τα βράχια και στη συνέχεια την πέταξε στη θάλασσα, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Το πτώμα της νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε αργότερα κοντά στην παραλία.

Μετά το έγκλημα, ο κατηγορούμενος κρύφτηκε για περίπου 30 ώρες σε σπηλιά στο νησί, μέχρι να τον εντοπίσουν οι αστυνομικές αρχές. Αρχικά είχε παραδεχθεί την πράξη του, αποδίδοντάς την σε μια «κακιά στιγμή». Στη συνέχεια, όμως, στη δίκη υποστήριξε ότι δεν θυμάται με σαφήνεια τα γεγονότα και επικαλέστηκε ψυχικές διαταραχές και «κενά μνήμης», υποστηρίζοντας ότι πριν από το έγκλημα βρισκόταν υπό την επίδραση ψυχωτικών συμπτωμάτων.

Στις απολογίες του, μάλιστα, ο κατηγορούμενος επανέλαβε έναν προκλητικό ισχυρισμό, λέγοντας πως πίστευε όπως «όλο το σύμπαν συνωμότησε για να συμβεί» το τραγικό περιστατικό – μια αναφορά που απασχόλησε έντονα το δικαστήριο και προκάλεσε αντιδράσεις στην αίθουσα.

Η σημερινή απόφαση του Εφετείου θεωρείται σημαντική για την υποστήριξη της θέσης της οικογένειας της Γαρυφαλλιάς και των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση, καθώς απορρίπτει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και ενισχύει το κατηγορητήριο για εν ψυχρώ ανθρωποκτονία με πλήρη ποινική ευθύνη του δράστη.