Δημήτρης Αποστολόπουλος: Η ηλικία, οι σπουδές και το Εθνικό Θέατρο

Το βιογραφικό του Σταύρου Μαντέκα από «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αποστολόπουλος: Η συνέντευξη του ηθοποιού στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται, τον Οκτώβριο του 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος ανήκει στη νέα γενιά ταλαντούχων ηθοποιών. Φέτος, τον βλέπουμε στον ρόλο του Σταύρου Μαντέκα – συζύγου της Ασπασίας, στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Έβελυν Ασουάντ και Δημήτρης Αποστολόπουλος στους ρόλους της Ασπασίας & του Σταύρου στο «σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Έβελυν Ασουάντ και Δημήτρης Αποστολόπουλος στους ρόλους της Ασπασίας & του Σταύρου στο «σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Έβελυν Ασουάντ: Η τραγουδίστρια των Pagan στον ρόλο της «Ασπασίας»

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε σε τηλεοπτική παραγωγή, καθώς έχει συμμετάσχει στις σειρές: «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» (2020 ΕΡΤ), «Σκοτεινή Θάλασσα» (2022 Mega), «Γλυκάνισος» (2022 ΣΚΑΪ), Μετά τη Φωτιά (2023, ΑΝΤ1).

Δημήτρης Αποστολόπουλος- Γιούλη Γεωργακοπούλου- Ευγενία Δημητροπούλου- Σταύρος Ποταμιάνος στην παρουσίαση της σειράς Γλυκάνισος, το 2022/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Αποστολόπουλος- Γιούλη Γεωργακοπούλου- Ευγενία Δημητροπούλου- Σταύρος Ποταμιάνος στην παρουσίαση της σειράς Γλυκάνισος, το 2022/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Το ενδιαφέρον είναι να βρίσκεις πάντα στους ρόλους, κάτι να σε προχωράει, κάτι να σε πηγαίνει λίγο παρακάτω», είπε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», τον περασμένο Οκτώβριο. 

Δημήτρης Αποστολόπουλος: Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Είναι 32 ετών
  • Το ζώδιό του είναι Ζυγός
  • Πέρασε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων στην Κόρινθο. Ένα μάθημα τον κρατάει ένα βήμα μακριά από το πτυχίο
  • Όλα άλλαξαν όταν μια φίλη του τον πήγε σε ένα θεατρικό εργαστήρι

Τζένη Καζάκου- Δημήτρης Αποστολόπουλος στον Άμλετ, τον Ιούλιο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τζένη Καζάκου- Δημήτρης Αποστολόπουλος στον Άμλετ, τον Ιούλιο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο Εθνικό θέατρο με τη δεύτερη, καθώς την πρώτη είχε τσακωθεί με την Επιτροπή. Αποφοίτησε το 2019

Ο ηθοποιός εξήγησε στην ίδια εκπομπή πως ο λόγος που είχε τσακωθεί με την επιτροπή του Εθνικού ήταν πάνω σε μία μετάφραση. «Εγώ τότε είχα πάει... λίγο ξύλο απελέκητο, συγχωρέστε μου τη φράση. Δε γνώριζα ποιανού ήταν η μετάφραση με την οποία πήγα να δώσω. Η μετάφραση, αυτός που είχε κάνει τη μετάφραση ήταν στην κριτική επιτροπή. Είχα πάει λίγο τώρα 20 χρονών έτσι, είδα πόρτα και μπήκα, που λέμε. Τότε ήταν λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα, ότι έπρεπε να είσαι προετοιμασμένος. Σωστό είναι, δηλαδή κι εγώ το κατάλαβα. Δικό μου φάουλ ήταν. Απλά πάνω εκεί στη νιότη, αντιμίλησα λίγο», είχε περιγράψει χαρακτηριστικά.

  • Οι γονείς του τον στήριξαν όταν αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. «Δεν έχω κανένα παράπονο από τους γονείς μου, με στήριξαν από τα πρώτα μου βήματα. Τους ευγνωμονώ γι΄αυτό», είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του
  • Eκτός εαυτού θα τον έβγαζε μια κακή συμπεριφορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις αμέσως θα επενέβαινε ακόμη κι αν ήταν κάποιος που δε γνωρίζει
  • Ο ίδιος δηλώνει overthinker και συνήθως έχει ένα Plan B

«Με ενδιαφέρει να είμαι εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη, στην πρώτη γραμμή ας πούμε. Γι' αυτό και λίγο κάνοντας αυτή την δουλειά του ηθοποιού, ακριβώς επειδή δεν έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα στα τρέχοντα ζητήματα, ίσως μερικές φορές δεν του δίνω και την αξία που μπορεί να χρειάζεται», έχει επισημάνει ο ίδιος.

  • Έχει εργαστεί ως μπογιατζής και ως υπάλληλος περιπτέρου
  • Λατρεύει τον χειμώνα και να ταξιδεύει σε μέρη με χιόνι
  • Δεν έχει social media. Διατηρεί ένα προφίλ στο instagram χωρίς φωτογραφικό του υλικό

Ο ηθοποιός, μαζί με συμφοιτητές του από το Εθνικό, προετοιμάζονται να παρουσιάσουν στο θέατρο το έργο Bull του Mike Bartlett, από το δεύτερο μισό της χρονιάς. Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και αυτή είναι η δεύτερη απόπειρά του σε ρόλο σκηνοθέτη. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
