GNTM: Άννα για ντισαβαντάζ: «Νομίζω ότι ο Μιχάλης δεν ήξερε τι έκανε»

Όσα δήλωσε το εντυπωσιακό μοντέλο για την αποχώρησή της από το GNTM 2025

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναισθηματικά φορτισμένο ήταν το πλατό του GNTM 2025 στη χθεσινή αποχώρηση. Η Άννα αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό ομορφιάς του Star μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

GNTM: Ανάμεσα στη Μιχαέλα και την Άννα η αποχώρηση - Ποια παίκτρια έφυγε;

Το εντυπωσιακό μοντέλο φιλοξενήθηκε σήμερα το πρωί (11/12) στο πλατό του Breakfast@Star και μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με την ομορφιά της. «Είσαι σοκαριστικά εντυπωσιακή, θα πω εγώ», σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου.

GNTM: Μάγεψε το πλατό του Breakfast@Star η εντυπωσιακή Άννα

GNTM: Μάγεψε το πλατό του Breakfast@Star η εντυπωσιακή Άννα

Στη συνέχεια, η πρώην διαγωνιζόμενη μίλησε για τον διαγωνισμό και το πολυσυζητημένο ντισαβαντάζ που συνέβαλε στην αποχώρησή της. «Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, για να είμαι ειλικρινής. Είναι κάτι που δεν το ζεις, γενικά, στην καθημερινότητά σου. Θεωρώ ότι γενικά το παιχνίδι με βοήθησε πολύ να ξεκλειδωθώ. Ήμουν έτσι λίγο μαγκωμένη, νομίζω φάνηκε κιόλας. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου», είπε αρχικά.

GNTM: Ποιος κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία;

«Στεναχωρήθηκα που έφυγα. Θεωρώ πως είχα ένα καλό σετ για το 1,5 λεπτό που είχα και μία καλή λήψη. Δηλαδή, θεωρώ πως υπήρχαν ίσως χειρότερα σετ και χειρότερες λήψεις», συμπλήρωσε η ίδια στην πρωινή εκπομπή του Star.

GNTM: Η Άννα μίλησε για το πολυσυζητημένο ντισαβαντάζ του Μιχάλη

GNTM: Η Άννα μίλησε για το πολυσυζητημένο ντισαβαντάζ του Μιχάλη

Για την επιλογή του Μιχάλη να τη δυσκολέψει στη φωτογράφιση, δίνοντάς της 1,5 λεπτό, δήλωσε: «Δε με πείραξε το ντισαβαντάζ σαν ντισαβαντάζ. Με ενόχλησε, νομίζω, και το είπε, ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον Μιχάλη. Και απλά ουσιαστικά λίγο εκνευρίστηκα επειδή άλλα είπε σ’ εμένα και άλλα έγιναν τελικά. Αλλά μιλήσαμε μετά, το λύσαμε και όλα καλά».

«Νομίζω ότι ο Μιχάλης δεν ήξερε τι έκανε. Δηλαδή το είπε και μόνος του ότι τα έδωσε όπως να ’ναι. Τον ξέρω τον Μιχάλη και ξέρω λίγο πώς σκέφτεται και πώς αντιδράει. Οπότε δεν… Δεν περίμενα να καλυφτώ, δηλαδή… Είμαι οκ. Το συζητήσαμε. Όλα καλά. Δεν με πείραζε δηλαδή το 1,5 λεπτό, αλήθεια», τόνισε.

GNTM - Έντι Γαβριηλίδης σε Ανέστη: «Ήρθα να σου κάνω πρόταση συνεργασίας»

Σχετικά με την πιο αδύναμη λήψη, απάντησε με ειλικρίνεια πως για εκείνη την είχε ο Μιχάλης, ενώ αναφέρθηκε και στη στενή σχέση που ανέπτυξε με τα κορίτσια που ήταν στο ίδιο δωμάτιο. «Είναι πολύ όμορφο το ότι όντως σε αυτό τον διαγωνισμό, που υπάρχει ο ανταγωνισμός, εμείς καταφέραμε και όντως φτιάξαμε κάτι αληθινό. Γιατί πραγματικά τα κορίτσια τα θεωρώ φίλες μου, όντως».

«Τώρα έχει λίγο καιρό που μετακόμισα στην Αθήνα. Έχουν γίνει έτσι και κάποια πραγματάκια κι αναμένω να γίνουν και άλλα», αποκάλυψε αναφορικά με τα μελλοντικά της σχέδια.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
