GNTM: Ανάμεσα στη Μιχαέλα και την Άννα η αποχώρηση - Ποια παίκτρια έφυγε;

Η Μιχαέλα κι η Άννα ήταν οι δύο διαγωνιζόμενες του GNTM που βρέθηκαν στο bottom two, με την Άννα να είναι δακρυσμένη πριν την ανακοίνωση για την αποχώρηση.

«Δυστυχώς έχω μόνο μία φωτογραφία στα χέρια μου και είναι και για μένα δύσκολο να τη δώσω», είπε με σπασμένη φωνή η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Με αυτή που θα είμαι μαζί και στο επόμενο πλατό εδώ είναι... η Μιχαέλα», ανακοίνωσε με την Άννα να αποχωρεί από τον διαγωνισμό.

Η παρουσιάστρια με δάκρυα στα μάτια αγκάλιασε την παίκτρια που αποχώρησε κι είχαν έρθει πιο κοντά. «Ξέρεις, θα τα πας φανταστικά και δε θα χαθείς ούτε μαζί μου θα χαθείς, γιατί ξέρεις τι αδυναμία σου έχω. Έχεις όλα τα χαρακτηριστικά του μοντέλου. Είσαι τέλεια. Έχεις το τέλειο πρόσωπο, το τέλειο μαλλί, το τέλειο σώμα, τα έχεις όλα... Όλα Αννούλα κι όλα θα γίνουν πολύ σωστά. Και θα το δεις», πρόσθεσε.

«Δεν είναι ότι έχω νευριάσει που μένουν άλλοι και φεύγω εγώ. Είναι ότι απλά νιώθω κάπως μια... δε θέλω να το θέσω σαν αδικία. Είμαι όλα τα συναισθήματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Είμαι προφανώς και στεναχωρημένη. Δεν ήταν... δεν έπρεπε να φύγω, αλλά ok, είμαι και ταυτόχρονα χαρούμενη που το έχω ζήσει όλο αυτό, που έχω φτάσει μέχρι εδώ, γιατί δεν ήταν εύκολο, σίγουρα», είπε η Άννα στο cue της.

Με την αποχώρηση της Άννας, ο Γιώργος δεν μπορούσε να μη σχολιάσει το ατόπημα του Μιχάλη να της δώσει το disadvantage που οδήγησε στην αποχώρηση της φίλης του. Την ίδια στιγμή ο Μιχάλης παραδέχτηκε: «Νιώθω φουλ υπεύθυνος».

