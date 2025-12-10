Θεσσαλονίκη: Λιποθυμίες στη θανάτωση των 450 προβάτων του κ. Κώστα

Η σημερινή μέρα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τον κτηνοτρόφο Κώστα Θεοφίλου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, το κοπάδι του οποίου θανατώθηκε εξαιτίας κρουσμάτων ευλογιάς.

Μια ιστορική και σπάνια φυλή ζώων χάθηκε οριστικά. Η κόρη του μίλησε στο Star και περιέγραψε τη συναισθηματική κατάρρευση της οικογένειας, η οποία αποφάσισε να φύγει από το χωριό για να μην ζήσει από κοντά τη διαδικασία. «Δεν είμαστε στο χωριό, δεν ήθελε ο μπαμπάς ούτε η μαμά, δεν είναι σε ψυχολογική κατάσταση για να το αντέξουν», δήλωσε.

Στο σημείο βρέθηκαν μόνο μια συγγενής και λίγοι φίλοι, οι οποίοι όμως λύγισαν βλέποντας όσα εξελίσσονταν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Το συνεργείο της Περιφέρειας άρχισε τη θανάτωση των 450 ζώων από το πρωί με τη διαδικασία να κρατά πολλές ώρες.

Ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου σπάραξε στην απόφαση θανάτωσης των ζώων του

Για τον κτηνοτρόφο το κοπάδι ήταν όλη του η ζωή. Μέχρι την τελευταία στιγμή τάιζε τα πρόβατα και έφυγε λίγο πριν φτάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μην αντέχοντας να δει το τέλος τους. Η οικογένεια ήταν σε τραγική ψυχολογική κατάσταση.

Κατέρρευσαν όσοι βρέθηκαν στη θανάτωση των ζώων του κ. Κώστα

Συγγενής που βρέθηκε στο χωράφι ξέσπασε σε κλάματα, περιγράφοντας ότι τα παιδιά του κτηνοτρόφου έφυγαν όλα μαζί για να μην αντικρίσουν τη σκηνή. Όπως είπε, η σύζυγος του κτηνοτρόφου χρειάστηκε ηρεμιστικό και μία από τις κόρες λιποθύμησε από την ένταση. Όλη η οικογένεια σηκωνόταν από τις πέντε το πρωί για να φροντίζει τα ζώα.

