Θεσσαλονίκη: Λιποθυμίες στη θανάτωση των 450 προβάτων του κ. Κώστα

«Έφυγαν από το χωριό, δεν το άντεχαν», είπε η κόρη του στο Star

10.12.25 , 21:37
Η σημερινή μέρα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τον κτηνοτρόφο Κώστα Θεοφίλου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, το κοπάδι του οποίου θανατώθηκε εξαιτίας κρουσμάτων ευλογιάς.

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος: «Τάισα γαλατάκι ένα μικρό - Να πάνε χορτάτα...»

Μια ιστορική και σπάνια φυλή ζώων χάθηκε οριστικά. Η κόρη του μίλησε στο Star και περιέγραψε τη συναισθηματική κατάρρευση της οικογένειας, η οποία αποφάσισε να φύγει από το χωριό για να μην ζήσει από κοντά τη διαδικασία. «Δεν είμαστε στο χωριό, δεν ήθελε ο μπαμπάς ούτε η μαμά, δεν είναι σε ψυχολογική κατάσταση για να το αντέξουν», δήλωσε.

Θεσσαλονίκη: Τα λόγια του κτηνοτρόφου μέσα από το νοσοκομείο

Στο σημείο βρέθηκαν μόνο μια συγγενής και λίγοι φίλοι, οι οποίοι όμως λύγισαν βλέποντας όσα εξελίσσονταν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Το συνεργείο της Περιφέρειας άρχισε τη θανάτωση των 450 ζώων από το πρωί με τη διαδικασία να κρατά πολλές ώρες.

Κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου

Ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου σπάραξε στην απόφαση θανάτωσης των ζώων του

Για τον κτηνοτρόφο το κοπάδι ήταν όλη του η ζωή. Μέχρι την τελευταία στιγμή τάιζε τα πρόβατα και έφυγε λίγο πριν φτάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μην αντέχοντας να δει το τέλος τους. Η οικογένεια ήταν σε τραγική ψυχολογική κατάσταση. 

Θανάτωση 450 προβάτων στη Θεσσαλονίκη

Κατέρρευσαν όσοι βρέθηκαν στη θανάτωση των ζώων του κ. Κώστα

Συγγενής που βρέθηκε στο χωράφι ξέσπασε σε κλάματα, περιγράφοντας ότι τα παιδιά του κτηνοτρόφου έφυγαν όλα μαζί για να μην αντικρίσουν τη σκηνή. Όπως είπε, η σύζυγος του κτηνοτρόφου χρειάστηκε ηρεμιστικό και μία από τις κόρες λιποθύμησε από την ένταση. Όλη η οικογένεια σηκωνόταν από τις πέντε το πρωί για να φροντίζει τα ζώα.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
