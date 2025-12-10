GNTM: Ποιος κέρδισε στο Challenge; - Oι απίστευτες φωτογραφίες!

«Απογειώθηκες, υγροποιήθηκες, πήγες στρατόσφαιρα και γύρισες»

GNTM: Ποιο μοντέλο ξεχώρισε στο σημερινό challenge επιβράβευσης;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM, τα μοντέλα κλήθηκαν να μεταμορφωθούν σε fashion γλυπτά, ένα concept που παρουσίασαν η Ζενεβιέβ και ο Έντι Γαβριηλίδης. Η ιδέα ήταν να γίνουν “ζωντανά έργα τέχνης”, με απόλυτο έλεγχο σώματος, πόζας και έκφρασης.

Οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν με μπαλόνια που τοποθετήθηκαν επάνω στο σώμα τους, δημιουργώντας γεωμετρίες, όγκους και ενδιαφέρουσες γραμμές, ώστε κάθε πόζα να μοιάζει με avant-garde γλυπτό.

Δες το GNTM

Παρά τη δυσκολία του concept, οι κριτές συμφώνησαν πως όλοι είχαν εξαιρετικές λήψεις. Ήταν μια από τις ημέρες όπου το επίπεδο ήταν απρόσμενα υψηλό — σε σημείο που οι κριτές παραδέχτηκαν ότι είδαν πράγματα πέρα από όσα είχαν φανταστεί.

Ποιοι ξεχώρισαν

Δύο παίκτες “έγραψαν ιστορία” σύμφωνα με τους κριτές. Αυτοί ήταν ο Γιώργος και η Ξένια.

Οι κριτές είπαν στον Γιώργο ότι ξεπέρασε τον εαυτό του, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Έκανε πράγματα που κανείς δεν περίμενε ότι θα κάνει και η φωτογραφία του χαρακτηρίστηκε απίστευτη και «plot twist της ημέρας».

GNTM

Γιώργος

Για την Ξένια, τα σχόλια ήταν ακόμα πιο ενθουσιώδη:

«Απογειώθηκες, υγροποιήθηκες, πήγες στρατόσφαιρα και γύρισες» — ένδειξη ότι η απόδοσή της εντυπωσίασε στο απόλυτο. «Μας το έφερες όλο» είπε ο Έντι, τονίζοντας ότι έδειξε πλήρη εξέλιξη.

ξενια

Ξένια

Παρότι Γιώργος και Ξένια πήραν διθυραμβικές κριτικές, το έπαθλο των 300 ευρώ πήγε στην Ξένια! Η φωτογραφία της θεωρήθηκε η πιο ολοκληρωμένη, πιο high-fashion και πιο «εκτυπώσιμη» — γι’ αυτό και κέρδισε το challenge.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 2025
