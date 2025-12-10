Στεφανία Γουλιώτη: Το παραμυθένιο ταξίδι στο μέρος που λατρεύουν τα παιδιά!

Όποτε βρίσκει ελεύθερο χρόνο από τις θεατρικές και τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, η Στεφανία Γουλιώτη ξετρελαίνεται να ταξιδεύει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η ηθοποιός, επέλεξε να κάνει ένα παραμυθένιο ταξίδι και συγκεκριμένα στη Disneyland, όπου από εκεί μοιράστηκε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Ήταν προτεραιότητα!!!! Ό,τι και να πώ είναι λίγο γί´αυτό το μέρος.. Όπως λέει μια φίλη μου, “είναι το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο” Λίγο αν αφεθείς … (μεγάλη πρόκληση πάντα) … ζείς μες τη μαγεία!!!(Το φυτό λες και ξεφυτρώνει μέσα απ´το μαλλί μου)», σχολίασε ενθουσιασμένη στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη