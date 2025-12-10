Ευρυδίκη: Ακυρώνει όλες τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ευρυδίκη ενημέρωσε τους followers της ότι αρρώστησε κι αναγκαστικά θα ακυρώσει όλες τις εμφανίσεις της.

Οι προγραμματισμένες της υποχρεώσεις δε θα έρθουν εις πέρας, καθώς η τραγουδίστρια, για δύο εβδομάδες από τώρα, θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη αγωγή, προκειμένου να γίνει απολύτως καλά.

«Αυτά είναι τα φάρμακά μου για τις επόμενες δύο βδομάδες… 😩 Δυστυχώς, αρρώστησα και θα χρειαστεί να ακυρώσω όλες τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες μέρες, με την ελπίδα να είμαι καλύτερα μέχρι το live της Παρασκευής με τον Χρήστο Δάντη - που είναι ήδη sold out εδώ και δύο βδομάδες – γιατί πραγματικά δε θέλω να απογοητεύσω κανέναν.

Θέλω όμως να πω και κάτι σημαντικό: Όταν είμαστε άρρωστοι, οφείλουμε να προσέχουμε λίγο παραπάνω, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους γύρω μας. ❤️

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την κατανόηση. 🙏», έγραψε η Ευρυδίκη στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης