Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: «Κλείδωσε» η μόνιμη προπληρωμή Πάσχα και Χριστούγεννα

Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Οικονομια
Πηγή: dnews.gr
χρήματα ευρώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που ψηφίστηκε στις 9/12/2025, δίνεται πλέον η δυνατότητα τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ να πληρώνονται νωρίτερα από το συνηθισμένο, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

«Για πολλές οικογένειες, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ δεν είναι απλά ένα βοήθημα στο τέλος του μήνα. Είναι τα ψώνια των γιορτών, οι λογαριασμοί, τα βασικά έξοδα του σπιτιού. Με τη νέα ρύθμιση, τα επιδόματα μπορούν πλέον να φτάνουν όταν οι ανάγκες κορυφώνονται– όχι όταν οι γιορτές έχουν περάσει», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΟΠΕΚΑ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΠΕΚΑ
 |
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ
 |
ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
