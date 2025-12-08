Τροχαίο Παντελίδη: Οι αποζημιώσεις που θα πληρώσει η οικογένειά του

Τα ποσά που θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου

Τροχαίο Παντελίδη: Οι αποζημιώσεις που θα πληρώσει η οικογένειά του
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου NDP
Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το τροχαίο του Παντελίδη / Βίντεο Mega
Βγήκε η απόφαση του Εφετείου Αθηνών για την υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη, καθορίζοντας τις ευθύνες και τα ποσά των αποζημιώσεων που θα λάβουν οι δύο συνεπιβάτιδες του τραγουδιστή.

Παντελής Παντελίδης: «Μάρτυρας είπε ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού»

Το Εφετείο έκρινε ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, αποδίδοντας όμως παράλληλα στις δύο συνεπιβάτιδες ποσοστό ευθύνης 50%, καθώς αποδέχτηκαν να μπουν σε όχημα με οδηγό σε κατάσταση μέθης. Το δικαστήριο σημείωσε, επίσης, πως οι δύο γυναίκες δεν είχαν φορέσει ζώνη ασφαλείας, παρότι στην πρωτόδικη απόφαση είχε θεωρηθεί ότι η Μίνα Αρναούτη ήταν δεμένη.

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της απόφασης (106 σελίδες), οι αποζημιώσεις διαμορφώνονται στις 9.000 ευρώ για τη Φρόσω Κυριάκου και τις 39.000 ευρώ για τη Μίνα Αρναούτη.

Παράλληλα, απορρίφθηκε η αγωγή που είχε καταθέσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Οι αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν στις δύο επιβάτιδες θα καταβληθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα στραφεί κατά της οικογένειας Παντελίδη, αφού ο τραγουδιστής αναγνωρίζεται και ως ο οδηγός.

Σε ποινικό επίπεδο, η υπόθεση έχει μπει οριστικά στο αρχείο, έπειτα από εξέταση από τέσσερις εισαγγελικούς λειτουργούς και η σημερινή απόφαση ουσιαστικά κλείνει ολόκληρο τον φάκελο.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα συνέβη στις 18 Φεβρουαρίου 2016 στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Oι τοξικολογικές εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν υψηλό ποσοστό αλκοόλ στον οργανισμό του.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΤΡΟΧΑΙΟ
ΜΙΝΑ ΑΡΝΑΟΥΤΗ
ΦΡΟΣΩ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
