Φάρμα: Η αντίδραση του Δημήτρη όταν είδε τη σημερινή δοκιμασία ασυλίας

Ξεκαρδίστηκε στα γέλια ο Δημήτρης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τελική πεντάδα της «Φάρμας» συγκεντρώθηκε σήμερα για μία ακόμη κρίσιμη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να υποδέχεται τους παίκτες και να τους προειδοποιεί πως τα πράγματα μπαίνουν σιγά - σιγά στην τελική ευθεία. Ο Δημήτρης, παρότι εμφανίστηκε λίγο επηρεασμένος από την αποχώρηση του Γιώργου –του φίλου και συμμάχου του στο παιχνίδι– δεν άργησε να επανέλθει στο γνώριμο ύφος του. Και η σημερινή δοκιμασία στάθηκε αφορμή για αυτό.

Κωνσταντίνα vs Ανδρέας: Ποιος κέρδισε τη μονομαχία στον αχυρώνα;

Μόλις αντίκρισε τα αντικείμενα και το στήσιμο της δοκιμασίας ασυλίας, ξέσπασε σε γέλια. Πραγματικά, η σκηνή ήταν απολαυστική: σωροί από πασάλους, ξύλα, εργαλεία, σχοινιά και διάφορα ανορθόδοξα εμπόδια — όλα σε μια τεράστια στίβα πίσω από τους παίκτες. Κάθε ένας είχε ένα μικρό κλουβί στο χρώμα του, με τρεις ξύλινους κρίκους στο εσωτερικό. Ο στόχος; Να φορτώσουν όσο περισσότερο μπορούν τα κλουβιά των αντιπάλων τους, και στη συνέχεια, να καταφέρουν να ξεφορτωθούν τα εμπόδια και να κρεμάσουν δύο κρίκους στα γαντζάκια τους.

Όμως για τον Δημήτρη, όλος αυτός ο «χαμός» δεν έμοιαζε δύσκολος. Αντίθετα, τον έκανε να γελάσει. «Ξεκαρδίστηκα στα γέλια!» είπε. «Τι είναι αυτό; Παιχνιδάκι! Πρέπει για 20 λεπτά να φορτώνεις εμπόδια στον άλλον; Πανεύκολο! Με αυτούς που παίζω, νομίζω είναι η πιο εύκολη δοκιμασία που έχω δει εδώ μέσα!».

φαρμα

Ξεκαρδίστηκε στα γέλια ο Δημήτρης

Η αυτοπεποίθησή του ήταν ξεκάθαρη. Ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να αναλύσουν πώς θα μοιράσουν τα εμπόδια στρατηγικά, ο Δημήτρης έδειχνε βέβαιος ότι μπορούσε να ανταποκριθεί χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να κάνει και το δικό του… σχέδιο. Στόχος του ήταν κυρίως ο Ανδρέας. «Εγώ τον Αντρέα θέλω να φορτώσω φουλ. Η Κωνσταντίνα ας ρίξει όσο θέλει  – δεν με νοιάζει» είπε.

Η σημερινή δοκιμασία είναι καθοριστική: δύο παίκτες θα εξασφαλίσουν θέση στην τελική τετράδα, ενώ οι δύο τελευταίοι θα οδηγούνταν υποχρεωτικά στον Αχυρώνα για μονομαχία. 

Η Κωνσταντίνα αποχαιρέτησε τη Φάρμα! - Πάει να βρει το... γλυκουλινάκι της!

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος εξήγησε αναλυτικά τους κανόνες, υπενθυμίζοντας πως ο Λευτέρης είχε ήδη κερδίσει την πρώτη θέση της τετράδας και δε θα συμμετέχει. Τα σχοινιά, τα εμπόδια, το μαχαίρι για την αφαίρεση δεσιμάτων και η διπλή φάση της δοκιμασίας απαιτούσαν συνδυασμό δύναμης, στρατηγικής και ταχύτητας. Παρ’ όλα αυτά, ο Δημήτρης εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει τη διαδικασία σαν κάτι... πανεύκολο!

Η αντίδρασή του δεν πέρασε απαρατήρητη από κανέναν. Οι συμπαίκτες του σχολίασαν την αντίδρασή του. 

ζωή φαρμα

«Η δοκιμασία απ' ό,τι έχω καταλάβει απαιτεί να θάψεις τον συνάδελφό σου ξεκάθαρα. Οπότε θα ξεκινήσω με Αντρέα- που πανε όλοι - και μετά στους άλλους δύο» είπε στην κάμερα της Φάρμας η Ζωή.

