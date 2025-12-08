Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»

Όσα είπε η ηθοποιός για τον σύζυγό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 21:00 LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
08.12.25 , 20:48 Το Star στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης
08.12.25 , 20:35 Κατερίνα Παπουτσάκη: Η φωτογραφία από τη σχολική γιορτή του γιου της
08.12.25 , 20:10 Ο «χάρτης» των αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα
08.12.25 , 20:07 Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παραπέμπονται αγρότες
08.12.25 , 20:05 Κέλλυ Κελεκίδου: Συμμάχησε με τις πρωταγωνίστριες της παράστασης Vaginahood
08.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Πολλά τα γράμματα, δύσκολος ο γρίφος - Και για εσένα;
08.12.25 , 19:22 Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»
08.12.25 , 19:07 Επίθεση με μαχαιριές σε 14χρονο στον Χολαργό - «Μου την είχαν στημένη»
08.12.25 , 18:59 Οι ADVENGERS κατακτούν ξανά τον τίτλο «Agency of the year»
08.12.25 , 18:53 Cash or Trash: Η αντλία αέρα που έφερε ο υδραυλικός και τραγουδιστής
08.12.25 , 18:46 Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός μετά από καταγγελία 12χρονου για ξυλοδαρμό
08.12.25 , 18:27 «Σφήνα» της Paramount στο deal του Νetflix με την Warner Bros
08.12.25 , 18:17 Μπέττυ Μαγγίρα: Ξεκαθαρίζει για την Τζο Κουτσοκώστα - «Στοχοποιήθηκε άδικα»
08.12.25 , 18:05 MINI Aceman SE: Το πνεύμα των Χριστουγέννων
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»
Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα
Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παραπέμπονται αγρότες
Χάλστατ τον χειμώνα: Μια χιονισμένη καρτ ποστάλ στις άκρες των Άλπεων
Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του
Ο «χάρτης» των αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα
Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»
Μπέττυ Μαγγίρα: Ξεκαθαρίζει για την Τζο Κουτσοκώστα - «Στοχοποιήθηκε άδικα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 βρέθηκε η Μαίρη Μηνά το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Μιχάλη Σαράντη αλλά και για την καθημερινότητά τους με την τριών ετών κορούλα τους.

Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»

«Το πρόγραμμα μας με το Μιχάλη είναι πρόβες, θέατρο, ύπνος, φαγητό και σπίτι με τη Βίκυ. Πλέον δεν έχω τύψεις για το χρόνο που είμαι στο σπίτι όσον αφορά την μικρή. Παλαιότερα είχα περισσότερες ενοχές. Πολλές φορές δεν έχει να κάνει με το τι νιώθει ή τι θυμάται το παιδί, αλλά με το τι θες να κάνεις εσύ», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Στη σχέση μας με το Μιχάλη υπάρχει μεγάλη κατανόηση. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός. Το θέατρο έχει την ικανότητα να δημιουργεί μια μαγεία. Βλέπεις τον άλλο από μια απόσταση κι έχεις πολύ χρόνο να τον παρατηρήσεις. Ο Μιχάλης ήρθε να με δει στην παράσταση και ήταν πολύ γλυκός», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο η Μαίρη Μηνά.

Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»

Θυμίζουμε ότι η Μαίρη Μηνά είναι ζευγάρι με τον Μιχάλη Σαράντη περίπου από το 2018 κι έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2022.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΙΡΗ ΜΗΝΑ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top