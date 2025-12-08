Μαίρη Μηνά για Μιχάλη Σαράντη: «Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός»

Καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 βρέθηκε η Μαίρη Μηνά το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Μιχάλη Σαράντη αλλά και για την καθημερινότητά τους με την τριών ετών κορούλα τους.

«Το πρόγραμμα μας με το Μιχάλη είναι πρόβες, θέατρο, ύπνος, φαγητό και σπίτι με τη Βίκυ. Πλέον δεν έχω τύψεις για το χρόνο που είμαι στο σπίτι όσον αφορά την μικρή. Παλαιότερα είχα περισσότερες ενοχές. Πολλές φορές δεν έχει να κάνει με το τι νιώθει ή τι θυμάται το παιδί, αλλά με το τι θες να κάνεις εσύ», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Στη σχέση μας με το Μιχάλη υπάρχει μεγάλη κατανόηση. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός. Το θέατρο έχει την ικανότητα να δημιουργεί μια μαγεία. Βλέπεις τον άλλο από μια απόσταση κι έχεις πολύ χρόνο να τον παρατηρήσεις. Ο Μιχάλης ήρθε να με δει στην παράσταση και ήταν πολύ γλυκός», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο η Μαίρη Μηνά.

Θυμίζουμε ότι η Μαίρη Μηνά είναι ζευγάρι με τον Μιχάλη Σαράντη περίπου από το 2018 κι έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2022.