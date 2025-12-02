Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει «θαύματα» σε καρδιά και μεταβολισμό!

Δύο ποτήρια φυσικού χυμού πορτοκαλιού βελτιώνει την υγεία, λένε οι ειδικοί

02.12.25 , 10:37
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή:
Φυσικός χυμός πορτοκαλιού: «Σύμμαχος» ενάντια στις ιώσεις / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Molecular Nutrition & Food Research, υποστηρίζει η καθημερινή κατανάλωση δύο ποτηριών φυσικού χυμού πορτοκαλιού, αλλάζει τη δραστηριότητα γονιδίων που σχετίζονται με την υγεία της καρδιάς και τη μεταβολική λειτουργία του οργανισμού.

Μανταρίνι: Ένα «θαυματουργό» φρούτο με αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας

Η μελέτη διεξήχθη από πανεπιστήμια της Βραζιλίας και των ΗΠΑ, τα οποία μελέτησαν δείγματα από ανοσοκύτταρα, εξετάζοντας τυχόν αλλαγές σε περισσότερα από 1.700 γονίδια.

Στόχος των ερευνητών ήταν να εντοπίσουν μοριακές αλλαγές που συνδέονται με τη φλεγμονή, την αρτηριακή πίεση, καθώς και τον μεταβολισμό του λίπους.

Νέα έρευνα έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση φυσικού χυμού πορτοκαλιού, έχει οφέλη στη φλεγμονή, την αρτηριακή πίεση και στον μεταβολισμό του λίπους.

Νέα έρευνα έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση φυσικού χυμού πορτοκαλιού, έχει οφέλη στη φλεγμονή, την αρτηριακή πίεση και στον μεταβολισμό του λίπους / Φωτογραφία: Unplash.com

Τα οφέλη της τακτικής κατανάλωσης φυσικού χυμού πορτοκαλιού

Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 20 υγιείς ενήλικες, οι οποίοι έπιναν για δύο μήνες καθημερινά περίπου δύο ποτήρια από 100% φυσικό χυμό πορτοκαλιού.

Βιταμίνη Β2: Η βιταμίνη της ενέργειας, της μνήμης και της καρδιάς

Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά, αφού η έρευνα έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση φυσικής πορτοκαλάδας προκάλεσε αξιόλογη μεταβολή στη γονιδιακή δραστηριότητα. Αρκετές από αυτές τις αλλαγές σχετίζονταν με: 

  • μειωμένη φλεγμονή,
  • πιο υγιή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων,
  • βελτιωμένη αξιοποίηση λίπους και ενέργειας (ιδίως σε υπέρβαρα άτομα).

Τα οφέλη του χυμού πορτοκαλιού δεν ήταν ίδια για όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας, αφού όσοι είχαν κανονικό βάρος έδειξαν κυρίως μεταβολές στα γονίδια που σχετίζονται με τη φλεγμονή, ενώ τα άτομα με αυξημένο βάρος εμφάνισαν περισσότερες αλλαγές που αφορούσαν στον μεταβολισμό του λίπους.

Η έρευνα έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση φυσικής πορτοκαλάδας προκάλεσε αξιόλογη μεταβολή στη γονιδιακή δραστηριότητα 

Η έρευνα έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση φυσικής πορτοκαλάδας προκάλεσε αξιόλογη μεταβολή στη γονιδιακή δραστηριότητα / Φωτογραφία: Unplash.com

Φλαβονοειδή: Οι «σύμμαχοι» της υγείας που περιέχονται στον φυσικό χυμό πορτοκαλιού

Οι ειδικοί υγείας υποστηρίζουν ότι οι φυσικές φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση που περιέχονται στον φυσικό χυμό πορτοκαλιού, δηλαδή, τα φλαβονοειδή (τα οποία επίσης υπάρχουν στα μούρα, στο τσάι και στο κακάο), παρέχουν προστατευτική δράση στην καρδιαγγειακή υγεία και φαίνεται ότι ο χυμός πορτοκαλιού αποτελεί μια πλούσια και εύκολα διαθέσιμη πηγή τους.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα δεδομένα «ενισχύουν το θεραπευτικό δυναμικό του χυμού πορτοκαλιού», παρέχοντας πρωτοφανείς πληροφορίες για το πώς λειτουργεί σε μοριακό επίπεδο.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές επεσήμαναν ότι τα ευρήματα της μελέτης προήλθαν από πολύ μικρό δείγμα και ότι στη συγκεκριμένη έρευνα δεν υπήρχε ομάδα σύγκρισης (για παράδειγμα άτομα που έπιναν άλλο ρόφημα).

Συμπερασματικά, η τακτική κατανάλωση φυσικού χυμού πορτοκαλιού ίσως κάνει πολύ περισσότερα στην υγεία μας από το να μας δροσίζει. Μπορεί να επηρεάζει εκατοντάδες γονίδια που παίζουν ρόλο στη φλεγμονή, την καρδιά και τον μεταβολισμό. Έως ότου υπάρξουν πιο μεγάλες και πιο εμπεριστατωμένες μελέτες, μπορούμε να απολαμβάνουμε ένα ποτήρι χυμό πορτοκαλιού καθημερινά ως κομμάτι μιας ισορροπημένης, υγιεινής διατροφής.

 

