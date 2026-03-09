Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της

Έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Νίκο Ράικο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 10:08 Θάνος Κιούσης: Το 5Χ5, το YFSF και ο Σάκης Ρουβάς
09.03.26 , 09:58 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ταξίδι στο εξωτερικό για δύο!
09.03.26 , 09:55 Τουρκία: Έστειλε στα Κατεχόμενα έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα
09.03.26 , 09:48 Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο
09.03.26 , 09:41 Καινούργιου: Οι λεπτομέρειες από το baby shower για την κόρη της
09.03.26 , 09:40 Χρήστος Χολίδης: «Όταν είδα τον γιο μου ήταν μαγικά»
09.03.26 , 09:38 Ταύρος: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε σε διαμέρισμα μετά από φωτιά
09.03.26 , 09:31 Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία
09.03.26 , 09:28 Ιβάν Σβιτάιλο: Ο ρόλος στο Να με λες μαμά και οι απώλειες!
09.03.26 , 09:15 Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise
09.03.26 , 09:09 Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ
09.03.26 , 09:03 Σπύρος Παπαδόπουλος: Οι δύο γάμοι, η ζωή στο μοναστήρι και ο καρκίνος
09.03.26 , 08:58 Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
09.03.26 , 08:56 Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στην καρέκλα για να σβήσει την εξαώροφη τούρτα της!
09.03.26 , 08:43 Rihanna: Συνελήφθη γυναίκα που πυροβόλησε το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε πρόσφατη συνέντευξη της Αντιγόνης Κουλουκάκου στο Star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αντιγόνη Κουλουκάκου γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλια του γιου της, Άγγελου, με πάρτι θεματικό δεινοσαύρων.
  • Στο πάρτι παραβρέθηκε και ο πρώην σύζυγός της, Νίκος Ράικος, με τον οποίο διατηρούν άριστες σχέσεις.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πάρτι στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη της για τον γιο της.
  • Αναφέρθηκε στη μητρότητα και την υποστήριξη που έχει από τη μητέρα της και μια βοηθό.
  • Η Αντιγόνη δήλωσε ότι βιώνει την καλύτερη φάση της ζωής της μετά τη γέννηση του γιου της.

Ιδιαίτερα χαρούμενη ήταν η Κυριακή για την Αντιγόνη Κουλουκάκου, καθώς ο γιος της, ο μικρός Άγγελος, έγινε δύο ετών

Η ηθοποιός διοργάνωσε ένα όμορφο πάρτι με θέμα τους.... δεινόσαυρους και γιόρτασε με φίλους και συγγενείς τα γενέθλια του μονάκριβού της.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου με τον Νίκο Ράικο και τον γιο τους

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου με τον Νίκο Ράικο και τον γιο τους /Φωτογραφία Instagram

Μάλίστα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πάρτι και, όπως θα δείτε, ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο πρώην σύζυγός της, Νίκος Ράικος.

Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»

Αν και οι δυο τους έχουν ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους φαίνεται πως έχουν άριστες σχέσεις.

«Τα αστέρια όλου του κόσμου φώτισαν κι έλαμψαν όταν γεννήθηκε το δικό σου αστέρι. Τώρα συνεχίζουν να λάμπουνε να σε γιορτάζουν και να χορεύουν μαζί σου. Το αστέρι σου φωτίζει τη δική μου καρδιά κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ ζωή και σε ευχαριστώ Άγγελε Leonardo που υπάρχεις κι είμαι η μαμά σου. ♥️», έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην παράσταση Το δέντρο που ματώνει

Η ανάρτηση της Αντιγόνης Κουλουκάκου

Θυμίζουμε ότι η ηθοποιός πριν από δύο χρόνια γέννησε τον καρπό του έρωτά της με τον Νίκο Ράικο κι οι τρεις τους παραμένουν μία δεμένη οικογένεια παρά τον χωρισμό.

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Η άβαφη ρίζα στα μαλλιά και το μήνυμά της

Η γνωστή ηθοποιός είχε μιλήσει πέρυσι στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, με τον δημοσιογράφο να τη ρωτάει για τη στήριξη που έχει από τον σύντροφό της και την ίδια να αποκαλύπτει ότι η σχέση τους ανήκει στο παρελθόν.

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Πολλά παιδάκια και... δεινόσαυροι στο πάρτι του μικρού Άγγελου

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Πολλά παιδάκια και... δεινόσαυροι στο πάρτι του μικρού Άγγελου /Φωτογραφία Instagram

«Είμαι στην καλύτερη φάση της ζωή μου εσωτερικά, ελπίζω να βγαίνει και προς τα έξω. Αισθάνομαι πολύ τυχερή και ευλογημένη που μπόρεσα να βιώσω αυτό το θαύμα της ζωής. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή να κάνεις λίγο τα πράγματα καλύτερα», είχε πει η ηθοποιός για τον ερχομό του γιου της στη ζωή της. 

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Όσα είπε για τον πρώην σύζυγό της

«Τους πρώτους πέντε μήνες δεν είχα βοήθεια, είχα μόνο τη μαμά μου, ήμουν μόνη μου. Τώρα έχω βοήθεια, έχω μια κοπέλα που με βοηθάει. Κι όμως δεν κουραζόμουν, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σου δίνει μια ενέργεια ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, ότι μπορείς να προσπεράσεις οποιοδήποτε εμπόδιο, ότι μπορείς να το διαχειριστείς ό,τι κι αν σου συμβεί. Και το διαχειρίζεσαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», συνέχισε η ηθοποιός.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΡΑΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top