Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της

Ιδιαίτερα χαρούμενη ήταν η Κυριακή για την Αντιγόνη Κουλουκάκου, καθώς ο γιος της, ο μικρός Άγγελος, έγινε δύο ετών.

Η ηθοποιός διοργάνωσε ένα όμορφο πάρτι με θέμα τους.... δεινόσαυρους και γιόρτασε με φίλους και συγγενείς τα γενέθλια του μονάκριβού της.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου με τον Νίκο Ράικο και τον γιο τους /Φωτογραφία Instagram

Μάλίστα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πάρτι και, όπως θα δείτε, ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο πρώην σύζυγός της, Νίκος Ράικος.

Αν και οι δυο τους έχουν ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους φαίνεται πως έχουν άριστες σχέσεις.

«Τα αστέρια όλου του κόσμου φώτισαν κι έλαμψαν όταν γεννήθηκε το δικό σου αστέρι. Τώρα συνεχίζουν να λάμπουνε να σε γιορτάζουν και να χορεύουν μαζί σου. Το αστέρι σου φωτίζει τη δική μου καρδιά κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ ζωή και σε ευχαριστώ Άγγελε Leonardo που υπάρχεις κι είμαι η μαμά σου. ♥️», έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην παράσταση Το δέντρο που ματώνει.

Η ανάρτηση της Αντιγόνης Κουλουκάκου

Θυμίζουμε ότι η ηθοποιός πριν από δύο χρόνια γέννησε τον καρπό του έρωτά της με τον Νίκο Ράικο κι οι τρεις τους παραμένουν μία δεμένη οικογένεια παρά τον χωρισμό.

Η γνωστή ηθοποιός είχε μιλήσει πέρυσι στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, με τον δημοσιογράφο να τη ρωτάει για τη στήριξη που έχει από τον σύντροφό της και την ίδια να αποκαλύπτει ότι η σχέση τους ανήκει στο παρελθόν.

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Πολλά παιδάκια και... δεινόσαυροι στο πάρτι του μικρού Άγγελου /Φωτογραφία Instagram

«Είμαι στην καλύτερη φάση της ζωή μου εσωτερικά, ελπίζω να βγαίνει και προς τα έξω. Αισθάνομαι πολύ τυχερή και ευλογημένη που μπόρεσα να βιώσω αυτό το θαύμα της ζωής. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή να κάνεις λίγο τα πράγματα καλύτερα», είχε πει η ηθοποιός για τον ερχομό του γιου της στη ζωή της.

«Τους πρώτους πέντε μήνες δεν είχα βοήθεια, είχα μόνο τη μαμά μου, ήμουν μόνη μου. Τώρα έχω βοήθεια, έχω μια κοπέλα που με βοηθάει. Κι όμως δεν κουραζόμουν, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σου δίνει μια ενέργεια ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, ότι μπορείς να προσπεράσεις οποιοδήποτε εμπόδιο, ότι μπορείς να το διαχειριστείς ό,τι κι αν σου συμβεί. Και το διαχειρίζεσαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», συνέχισε η ηθοποιός.