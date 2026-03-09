Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:21 το πρωί της Δευτέρας στην Τουρκία, σύμφωνα με την AFAD, την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της χώρας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή Μπουλντάν, στην επαρχία Ντενιζλί.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 7 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή και σε γειτονικές περιοχές, όπως το Ουσάκ, το Αϊδίνιο, η Μούγλα και το Μπουρντούρ, ακόμα και τη Σμύρνη.

🇹🇷 M5.1 earthquake in 10 km E of Buldan, Turkey

🕒 2026-03-09 06:21:05 UTC#deprem pic.twitter.com/mmZAUudQO8 — quakency (@quakency) March 9, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.