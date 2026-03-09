Τουρκία: Έστειλε στα Κατεχόμενα έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας ανέπτυξε η Τουρκία στα Κατεχόμενα της Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο «μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της προστασίας των στρατηγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή», όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Statement Regarding F-16s and Air Defence Systems Deployed to the TRNC

«Η Άγκυρα είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός NTV, μετέδωσε σύμφωνα με το Reuters, πως η Τουρκία σχεδιάζει να αναπτύξει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου τη Δευτέρα (09/03), προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της τουρκικής κοινότητας εκεί.

Από την άλλη, πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε το Σάββατο ότι η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει αεροσκάφη F-16 στην Κύπρο, μεταξύ άλλων μέτρων που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται στην περιοχή.

