Τουρκία: Έστειλε στα Κατεχόμενα έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα

Ενισχύει την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 10:08 Θάνος Κιούσης: Το 5Χ5, το YFSF και ο Σάκης Ρουβάς
09.03.26 , 09:58 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ταξίδι στο εξωτερικό για δύο!
09.03.26 , 09:55 Τουρκία: Έστειλε στα Κατεχόμενα έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα
09.03.26 , 09:48 Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο
09.03.26 , 09:41 Καινούργιου: Οι λεπτομέρειες από το baby shower για την κόρη της
09.03.26 , 09:40 Χρήστος Χολίδης: «Όταν είδα τον γιο μου ήταν μαγικά»
09.03.26 , 09:38 Ταύρος: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε σε διαμέρισμα μετά από φωτιά
09.03.26 , 09:31 Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία
09.03.26 , 09:28 Ιβάν Σβιτάιλο: Ο ρόλος στο Να με λες μαμά και οι απώλειες!
09.03.26 , 09:15 Ford Kuga και Puma: Τι ξεχωριστό έχουν οι νέες εκδόσεις BlueCruise
09.03.26 , 09:09 Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ
09.03.26 , 09:03 Σπύρος Παπαδόπουλος: Οι δύο γάμοι, η ζωή στο μοναστήρι και ο καρκίνος
09.03.26 , 08:58 Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
09.03.26 , 08:56 Ελένη Φουρέιρα: Ανέβηκε στην καρέκλα για να σβήσει την εξαώροφη τούρτα της!
09.03.26 , 08:43 Rihanna: Συνελήφθη γυναίκα που πυροβόλησε το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying
Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί
Παραμυθένιο baby shower για την Καινούργιου: Όλα ροζ με εντυπωσιακή τούρτα!
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία ανέπτυξε έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα στα Κατεχόμενα της Κύπρου.
  • Η επιχείρηση στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
  • Η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.
  • Η ανάπτυξη των F-16 προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα (09/03).
  • Η Τουρκία εξετάζει και άλλα μέτρα για την ασφάλεια στην περιοχή λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας ανέπτυξε η Τουρκία στα Κατεχόμενα της Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας. 

Τουρκία: Στέλνει έξι F-16 στα κατεχόμενα με «φόντο» την τριμερή της Κύπρου

Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο «μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της προστασίας των στρατηγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή», όπως αναφέρει η ανακοίνωση. 

 

 

«Η Άγκυρα είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο

Νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός NTV, μετέδωσε σύμφωνα με το Reuters, πως η Τουρκία σχεδιάζει να αναπτύξει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου τη Δευτέρα (09/03), προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της τουρκικής κοινότητας εκεί.

Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»

Από την άλλη, πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε το Σάββατο ότι η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει αεροσκάφη F-16 στην Κύπρο, μεταξύ άλλων μέτρων που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται στην περιοχή.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
F16
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top