Ιωάννα Τούνη: «Το αγόρασα αφού πρώτα ξεπλήρωσα το δάνειο της μαμάς»

Την ευγνωμοσύνη της για το διαμέρισμα όπου μένει σήμερα στη Θεσσαλονίκη θέλησε να εκφράσει μέσα από τα social media η Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια αγορά που πραγματοποίησε με δικά της χρήματα. Όπως αποκάλυψε η διάσημη influencer - επιχειρηματίας, είχε προηγηθεί η αποπληρωμή του δανείου της μητέρας της για το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε.

«Blessed για το σπίτι μου. Ήταν το πρώτο που αγόρασα, αφού πρώτα ξεπλήρωσα το δάνειο της μαμάς για το σπίτι που μεγάλωσα, και όλα αυτά με ολόδικα μου χρήματα μάλιστα!!! Θυμάμαι πόσο πλημμυρισμένη από υπερηφάνεια και χαρά ένιωθα», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

Η ανάρτησή της:

Η Ιωάννα Τούνη, ως λάτρης των social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις της, τους προβληματισμούς της και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Νωρίτερα σήμερα, η ίδια μοιράστηκε πολλές σκέψεις και προβληματισμούς της με τους ακόλουθούς της στο instagram. Οι σκέψεις αυτές σχετίζονται με την απληστία και την αχαριστία που έχει την τάση να δείχνει ο άνθρωπος.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου, με πάρα πολλές σκέψεις. Πριν κάποια χρόνια που έχασα τη μαμά μου, είχα πει ότι αλλάζω το mindset μου, ότι τώρα πλέον θα με ενδιαφέρουν τα πιο ουσιαστικά πράγματα, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ότι η υγεία μας δεν είναι δεδομένη. Πραγματικά, είναι κλισέ αλλά αν έχεις την υγεία σου έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις τα πάντα και είναι λόγος για να ξυπνάς χαρούμενος και ευγνώμων κάθε μέρα. Στη ζωή μου συμβαίνουν πολύ καλά και πολύ κακά πράγματα παράλληλα», ανέφερε αρχικά.

«Αυτό που μας καθορίζει δεν είναι αυτά που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή μας, οι δυσκολίες που μπορεί να έρχονται γιατί, πίστέψε σίγουρα ο καθένας κουβαλάει τον δικό του σταυρό. Αυτό που μας καθορίζει και μας κάνει τους ανθρώπους που είμαστε, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις» πρόσθεσε.

«Οι άνθρωποι είμαστε, ίσως από τη φύση μας, άπληστοι και αχάριστοι»

«Στο τέλος μέρας νομίζω πως αυτό που μένει είναι εσύ και ο εαυτός σου, οπότε τίποτα άλλο δεν έχει αξία, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία, πραγματικά να έχουμε καθαρή συνείδηση, να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας, να μη μας νοιάζει πραγματικά, τι λένε και τι κάνουν οι άλλοι, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή, οι άλλοι δεν θα είναι ποτέ χαρούμενοι. Εσύ, συνέχεια, όποτε πετυχαίνεις έναν στόχο αντί να το αγκαλιάσεις αυτό και να πεις “Θεέ μου, σε ευχαριστώ που πραγματικά κατάφερα να το κάνω και αυτό, κατευθείας θα δεις κάτι επόμενο και θα πεις “ok, τώρα ας κάνω και αυτό”» είπε ακόμα η Ιωάννα Τούνη.

Για να καταλήξει: «Νομίζω πως δεν τελειώνει όλο αυτό, είναι ένας ατελείωτος κύκλος και δεν ξέρω, σκέφτομαι διάφορα. Λοιπόν, πρέπει να βγω απ’ όλο αυτό, γιατί έχω και δουλειές σήμερα, δεν μπορώ να κάτσω σπίτι, να βλέπω πόσα παιρνει ο άνεμος και να κλαίω».