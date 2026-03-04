Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»

«Μόνος μου πήγα στην Ταϊλάνδη»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ιωάννας Τούνη ανήκει στο παρελθόν, με τον Αλεξάνδρου να δηλώνει ότι όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν.
  • Ο Δημήτρης είναι σε σχέση με την τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου, ενώ η Ιωάννα γιορτάζει έναν χρόνο με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη.
  • Ο Αλεξάνδρου θέλει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν επιθυμεί να μιλά γι' αυτήν.
  • Μιλάει με χαρά για τον γιο του, Πάρη, και τις προκλήσεις της ανατροφής του, σημειώνοντας την ανάπτυξή του.
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρίσκεται σε συζητήσεις για τηλεοπτικά σχέδια για το επόμενο έτος.

Η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ιωάννας Τούνη ανήκει εδώ και καιρό στο παρελθόν. Ωστόσο, κατά καιρούς υπάρχουν «σπόντες» της επιχειρηματία – influencer για τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της.

 

Το πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας πήρε θέση διατηρώντας την ψυχραιμία του. «Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την Ιωάννα και δε θα ήθελα να σου πω κάτι. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι όταν είσαι κάπου και είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν. Αυτό το λέω γενικότερα και όχι για το δικό μου κομμάτι με την Ιωάννα. Από εκεί πέρα κάθε άνθρωπος το κάνει και για δικούς του διαφορετικούς λόγους και σκοπούς.», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Προσωπική ζωή και νέες σχέσεις

Θυμίζουμε πως και οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει στη ζωή τους. Ο Δημήτρης είναι σε σχέση με την τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου, ενώ η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε πρόσφατα έναν χρόνο κοινής πορείας με τον επιχειρηματία, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Το ταξίδι στην Ταϊλάνδη με τη Ρία Ελληνίδου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θέλει να προστατεύσει την προσωπική του ζωή κρατώντας τη όσο μπορεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Μόνος μου πήγα στην Ταϊλάνδη, δεν ξέρω τι μου λες. Ήταν ένας προορισμός που δεν είχα ξαναπάει. Δε θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου, έχω βιώσει το πικ της διαφήμισης στην προσωπική μου ζωή κι αυτό δε βγαίνει κάπου. Τα προσωπικά μου κομμάτια θέλω να είναι προσωπικά».

 

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το κοινό τους βίντεο από την Ταϊλάνδη

Μάλιστα, όταν η δημοσιογράφος του επεσήμανε πως η Ρία Ελληνίδου είπε ότι ήταν δώρο Αγίου Βαλεντίνου το ταξίδι στην Ταϊλάνδη εκείνος επιστράτευσε το χιούμορ του λέγοντας: «Δεν ξέρω ποιος της το έκανε. Να είναι καλά ο άνθρωπος που της το έκανε».
 

Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»

Σε πρώτο πλάνο ο γιος του, Πάρης 

Μιλώντας για τον γιο του, Πάρη, ο Δημήτρης αποκάλυψε τη χαρά και τις προκλήσεις της καθημερινότητας με ένα παιδί που μεγαλώνει γρήγορα: «Τα άλματα ανάπτυξης του Πάρη από δω και πέρα είναι διαφορετικά, κάθε μήνας είναι διαφορετικός. Βλέπεις μεγαλώνει ένα αντράκι που επικοινωνεί πολύ καλά, συναισθηματικά, είναι πιο εξωστρεφής. Πλέον λέει αυτό που ακριβώς θέλει να σου πει, μιλάς, επικοινωνείς και κάνεις συζητήσεις και κάνεις πράγματα, σου λέει τα θέλω του».

 

«Θα σου πω ένα περιστατικό. Έχουμε μια σαύρα στο σπίτι τέλος πάντων που την αγαπάει πολύ και αυτή είχε κρυφτεί κάπου μέσα και μου είπε «Μπαμπά, άκου τι σκέφτηκα, θα της βάλουμε λίγη τροφούλα στην άκρη και θα βγει αυτή και θα τη βάλουμε μέσα σε ένα κουτάκι και θα την πιάσουμε». Μου κάνει εντύπωση και ο τρόπος, ο γρήγορος της σκέψης και γενικότερα αυτή η κινητική ιδιότητα που έχει, πόσο γρήγορα έχει αναπτυχθεί σε όλο αυτό το κομμάτι», πρόσθεσε.

Τηλεοπτικά σχέδια για το μέλλον

Αναφορικά με το τηλεοπτικό του μέλλον, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε ότι ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με εκπομπές που τον ενδιαφέρουν: «Τηλεοπτικά κάπου θα είμαι του χρόνου, έχω συζητήσει με κάποια εκπομπή που με ενδιαφέρει. Είμαστε στο κομμάτι των υπογραφών».
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
