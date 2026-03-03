Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»

«Αν ερωτευτώ, αρρωσταίνω» λέει ο Dr. Λάγιος

03.03.26 , 17:47 Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ο Γιώργος Λάγιος σε μία αποκλειστική συνέντευξη στο star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λάγιος, ψυχολόγος και διδάκτορας ψυχοσεξουλίας, προτείνει να υπάρχει νόμος για στείρωση κακοποιητών.
  • Στη διαδραστική παράσταση "Μέσα στο μυαλό σου", εξερευνά τις τοξικές σχέσεις και την ψυχοπαθολογία του έρωτα.
  • Υποστηρίζει ότι οι τοξικοί σύντροφοι προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες, αναπαράγοντας τραύματα.
  • Επικεντρώνεται στη σημασία της εσωτερικής δουλειάς και της ψυχοθεραπείας για υγιείς σχέσεις.
  • Η παράσταση προσφέρει μια μοναδική ψυχολογική εμπειρία και προσελκύει επαναλαμβανόμενους θεατές.

Ο Γιώργος Λάγιος υποδέχτηκε μάς υποδέχτηκε με το star.gr στο Θέατρο Αλίκη, όπου παρουσιάζεται η διαδραστική παράσταση «Μέσα στο μυαλό σου».

Έχοντας ήδη παρακολουθήσει την παράσταση, η συζήτηση κύλησε φυσικά γύρω από τον έρωτα, τις τοξικές σχέσεις, τα τραύματα της παιδικής ηλικίας και τα ταμπού που εξακολουθούν να συνοδεύουν τις ανθρώπινες σχέσεις εν έτει 2026. «Είμαι ηδονιστής… για να φύγουμε από αυτό με τις ιδιότητες. Έχω σπουδάσει ψυχολογία, έχω διδακτορικό στην ψυχοσεξουλογία και διδάσκω. Έχω και business background» είπε αρχικά ο Γιώργος Λάγιος.

Ο Dr. Λάγιος αξιοποιεί στην παράσταση δημιουργικές μεθόδους αλληλεπίδρασης, θέτοντας καίρια ερωτήματα για τη ζωή, τον έρωτα και τη λειτουργία των σχέσεων. Το κοινό παρακολουθεί θεατρικά σκετς, συμμετέχει ενεργά, απαντά σε ερωτήσεις και γίνεται μέρος μιας ζωντανής, ψυχολογικής εμπειρίας.

λαγιος

Ο Γιώργος Λάγιος σε μία αποκλειστική συνέντευξη στο star.gr

«Αν ερωτευτώ, αρρωσταίνω»

Στην ερώτηση «Ποιος είναι ο Γιώργος Λάγιος στον έρωτα;», ο ίδιος είπε: «Εάν ερωτευτώ, αρρωσταίνω».

«Έχω γράψει αναλυτικά την ψυχοπαθολογία του έρωτα, γιατί έχει κλινικά κριτήρια και πρέπει να μπει στο διαγνωστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών. Με κοροϊδεύουν, νομίζουν ότι κάνω πλάκα. Αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν πολλά εγκλήματα, πολλές αυτοκτονίες, πολλά ψυχοσωματικά που είναι γύρω από τον έρωτα» πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, ο έρωτας δεν είναι μια απλή ρομαντική συνθήκη, αλλά μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει στα άκρα τους ανθρώπους.

«Οι άνθρωποι χάνουν το μυαλό τους στον έρωτα. Και όπως το χάνουν όλοι, το χάνω κι εγώ. Δεν είναι συνειδητή επιλογή το ποιον θα ερωτευτείς. Απλά προσεύχεσαι να μην είναι ο πιο τοξικός που έχεις γνωρίσει» είπε.

Η λύση; Η απάντηση είναι: εσωτερική δουλειά.

«Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να δουλέψεις με τον εαυτό σου, να πηγαίνεις σε ψυχοθεραπεία, σε σεμινάρια, να διαβάζεις βιβλία. Οπότε όταν θα έρθει ο έρωτας, να είναι πιο ήπια τα συμπτώματα» τόνισε.

λάγιος

Γιατί επιλέγουμε τοξικούς συντρόφους;

Αναφορικά με την τάση πολλών ανθρώπων να εμπλέκονται σε τοξικές σχέσεις, η απάντησή του Dr. Λάγιου είναι ξεκάθαρη:

«Γιατί έχουν μεγαλώσει σε δυσλειτουργικές οικογένειες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών είναι δυσλειτουργικό. Όταν μεγαλώνεις σε τέτοιες οικογένειες, σε έλκει η τοξικότητα. Είναι ασυνείδητη διεργασία. Θέλεις να αναπαραστήσεις ένα τραύμα για να το επουλώσεις».

Μάλιστα, συνδέει το φαινόμενο με την αναπαραγωγή προτύπων: «Όσο βλέπουμε να κάνει όποιος θέλει παιδιά, τόσο θα βλέπουμε ανθρώπους να μπλέκουν σε τοξικές σχέσεις. Είναι τόσο απλή η εξίσωση. Τα παιδιά μιμούνται. Το λέει η παγκόσμια βιβλιογραφία. Όσο βλέπεις αυτό στο σπίτι σου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αναπαράξεις».

Ο ίδιος επισημαίνει πως όταν κάποιος έχει καταδικαστεί για κακοποίηση, θα έπρεπε να υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στο δικαίωμα τεκνοποίησης και επαφής με τα παιδιά: «Θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο».

«Εθνικός Χωριστής»

«Σκοπός μου δεν είναι να χωρίζω τα ζευγάρια. Είναι να χωρίζω τα ζευγάρια που δεν περνάνε καλά μαζί. Μου έχει βγει η φήμη του “Εθνικού Χωριστή”», ανέφερε.

Με χιούμορ, περιγράφει τηλεφωνήματα που δέχεται: «Με παίρνουν και μου λένε: “Κύριε Λάγιε, θέλω να χωρίσω. Τι ώρα να έρθω;”. Είναι επείγον». Ωστόσο, ξεκαθαρίζει: «Μπορώ να σου δείξω πώς να χωρίσεις. Αλλά προτιμώ τα ζευγάρια που έχουν ένα μικρό θέμα να το ρυθμίσουμε και να είναι καλά μαζί. Και τα ζευγάρια που δεν πρέπει να είναι μαζί, να βρουν έναν πιο συμβατό σύντροφο. Κι ας έχουν 100.000 παιδιά».

λαγιος

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Νίνα Έππα και Μάνος Τσούτης σε σκηνική επιμέλεια Πάνου Κούγια

«Μέσα στο Μυαλό σου» - Μια εμπειρία αλληλεπίδρασης

Κάθε παράσταση, όπως εξηγεί o Dr. Λάγιος είναι διαφορετική. «Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, κάθε ζευγάρι διαφορετικό. Δημιουργείται ένα κλίμα και η συζήτηση πάει σε άλλες θεματολογίες», λέει ο ίδιος.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιστρέφουν ξανά και ξανά — με σύντροφο, με φίλους ή ακόμη και με διαφορετικά ραντεβού. Εκείνο όμως που τον συγκινεί περισσότερο είναι κάτι άλλο.

«Μου αρέσει που βλέπω μητέρες να έρχονται με τις κόρες τους. Μου αρέσει η σχέση τους και που και οι δύο πλευρές παίρνουν κάτι από αυτό. Σε οποιαδήποτε ηλικία μπορείς να πάρεις κάτι από αυτή την παράσταση».

Η παράσταση «Μέσα στο μυαλό σου» δεν είναι απλώς μια θεατρική εμπειρία. Είναι μια ψυχολογική, διαδραστική συνάντηση για όσους έχουν ελεύθερη σκέψη και είναι έτοιμοι να κοιτάξουν — με ειλικρίνεια — μέσα τους και μέσα στις σχέσεις τους.

